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Алла Мазур просит о поддержке в трудную минуту: медики обнаружили рак
Алла Мазур просит о поддержке в трудную минуту: медики обнаружили рак

Алла Мазур просит о поддержке в трудную минуту: медики обнаружили рак

Алла Мазур просит о поддержке в трудную минуту: медики обнаружили рак
19:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Украинская журналистка Алла Мазур сообщила, что у нее обнаружили злокачественную опухоль.

Телеведущая "ТСН" заявила, что борьба началась, и она уже почувствовала: "путь не будет легким".

Об этом журналистка написала на своей странице в фейсбуке. Алла Мазур, которая является автором и ведущей информационно-аналитической программы "ТСН. Неделя", призвала всех относиться к себе внимательно, находить время и проверяться. "Желательно – несколькими способами. И даже в нескольких учреждениях. Тогда шансы на здоровую жизнь значительно возрастают", – отметила популярная украинская телеведущая.

"У меня обнаружили злокачественную опухоль. Они, оказывается, бессимптомны. И я – начинаю бороться", – сообщила Мазур.

Алла рассказала, что в определенное время поймала себя на желании закрыться в себе и спева так делала, но решила, что можно не бояться и рассказала о болезни.

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"Благодарна себе, что таки нашла время для осмотра. Благодарна украинским врачам, которые вовремя отправили на биопсию: выполнив международный протокол. Благодарна за помощь моей семье, моим друзьям, моим коллегам из ТСН, готовым подставить плечо в трудную минуту", – написала телеведущая.

Мазур добавила, что рассказывает это, чтобы вдохновить каждую украинскую женщину – особенно после 45-ти лет – проходить профилактический осмотр хотя бы раз в год.

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Рак, Опухоль, Телеведущая, Журналистка, ТСН, Алла Мазур, Украинская телеведущая, Телеведущая "ТСН".
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