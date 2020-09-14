"Произведение искусства": Екатерина Кухар поразила поклонников (Фото)

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар появилась на свет в культовом винтажном платье от Dior. Наряд артистка надела на третий прямой эфир шоу Танці з зірками.

Для своего образа звезда балета выбрала бархатное черное платье, которое удачно подчеркнуло ее талию и хрупкие плечи.

Этот наряд был сшит лично Кристианом Диором еще в 1950-ые годы. Долгое время оно было представлено на выставке Christian Dior в Лувре.

«Платье Dior — словно произведение искусства. Столько ручной работы самого кутюрье, высокохудожественной вышивки. Вещь с историей и особой энергетикой. Прошло около 70 лет, как его сшил дизайнер, а оно остается актуальным и вдохновляющим. Настоящие гении создают искусство вне времени и границ, их произведения живут отдельной жизнью» — поделилась восторгом Кухар.

Также внимание зрителей приковала к себе приглашенная судья — певица Надежда Дорофеева. Она появилась в черном обтягивающем боди и с кроличьими ушками со стразами на голове. Ведущим балкона, к слову, стал ее муж — певец Владимир Дантес.

Не только Екатерина блистала во время третьего эфира: внимание зрителей привлек и наряд ведущей шоу Тины Кароль. Певица в который раз появилась на публике в платье от дизайнера David Koma.