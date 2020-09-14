Ольга Фреймут нагрубила судье шоу "Танці з зірками"

Известная телеведущая Ольга Фреймут вылечилась от коронавируса и вернулась к полноценному участию в шоу Танці з зірками. И только выйдя на паркет, уже успела поссориться с одним из судей проекта.

Оля Фреймут и Илья Падзина вместе с другими парами наконец то приняли участие в выпуске шоу "Танцы со звездами" лично. После самоизоляции пара впервые выступила на паркете. Ребята не скрывали своего счастья и удовольствия от того, что танцуют полноценно с другими участниками.

В третьем эфире Ольга Фреймут и Илья Падзина исполнили пластическую самбу под песню J Balvin и Willy William - Mi Gente.

Но не тут то было: танец не понравился Екатерине Кухар. Как сказала прима - самба для тела Оли как пожизненное заключение, а ноги отказываются слушать команды, которые дает ее мозг.

На столь критические заявления балерины главная ревизорша страны не стала молчать и достаточно резко ответила на критику судьи, посоветовав сходить в церковь и покаяться.

Как отразиться этот "раздор" между Екатериной и Ольгой на оценках пары, да и на танцах, в будущем, стоит только догадываться.