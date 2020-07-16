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Телеведущая Алла Мазур рассказала о борьбе с болезнью и самочувствии после возвращения к работе

Телеведущая Алла Мазур рассказала о борьбе с болезнью и самочувствии после возвращения к работе
Обновлено 08:05 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
Алла Мазур решила рассказать о работе на телеканале "1+1" продолжительностью в 24 года.

Неизменная телезвезда "ТСН. Тиждень" на канале "1+1" Алла Мазур, которая недавно была вознаграждена высокой наградой — ордена княгини Ольги II степени.

Алла Мазур — легенда украинского телевидения. Известно, что по рейтингу журнала "Фокус" она является одной из самых успешных женщин Украины и конечно же самой влиятельной женщиной-телеведущей.  Вспоминая свою работу на "1+1", телеведущая рассказала, что самым важным для нее всегда был контакт со зрителями и их доверие.

"Ритм жизни меняется, и я меняюсь. Но я работаю в молодом коллективе ТСН — а это всегда обмен энергией, идеями, мировоззрением. У меня почти нет дистанции между мной и зрителями. Мы обсуждаем новости с украинцами везде — с кассиром в магазине, с таксистом, на улице. В этом кайф, потому что я точно чувствую нерв жизни, я знаю, о чем думают люди, как они воспринимают наши новости, как они воспринимают происходящее. И когда я прихожу в редакцию ТСН, тоже получаю массу впечатлений", - рассказывает Алла Мазур. 

 
 
 
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Дорогі друзі, ми знову разом!

Осенью 2019 года знаменитость ошеломила всех своим признанием о том, что борется с онкозаболеванием. На данный момент Алла Мазур чувствует себя уже лучше и вернулась к работе в эфире "ТСН. Тиждень". 

"Я очень благодарна всей стране, которая волновалась за меня, это правда. Рада, что рискнула и сообщила это публично, потому что я считаю, что нам очень важно научиться говорить об этих сложных вещах вслух. Я сейчас чувствую себя хорошо. Последние анализы показали, что все движется положительно, не хочу сглазить. Врачи говорят, что прогнозы очень обнадеживающие, я активно вернулась к работе. Хочу передать свой позитивный настрой прежде всего тем, кто только услышал подобный диагноз. Он пугает многих и многие думают, стоит ли вступать в эту сложную, длительную и дорогостоящую борьбу. Но призываю всех — не надо терять времени, потому что я на собственном примере убедилась, что если не потерять это время, то процесс лечения и выздоровления происходит значительно быстрее", - прокомментировала Алла Мазур. 

 
 
 
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По ее словам, решиться объявить о болезни публично было непростым решением, но после беседы с семьей, друзьями и конечно же коллегами она все-таки решила, что такой шаг может спасти жизнь многих украинцев.

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"Мы вместе пришли к выводу, что это будет полезно для всех - и для наших зрителей, и для всех украинцев. Я должна сказать, что эффект от этого есть. Это стало шоком и откровением для многих людей, но вместе с тем — толчком идти и проверяться. Многие мои знакомые сказали, что после моей публикации они пошли и проверили состояние своего здоровья", - рассказала звезда.

Алла Мазур решила дать свои рекомендации людям со слабым иммунитетом. Нужно непосредственно соблюдать дистанцию и носить защитные маски во время карантина. Ведь такие простые вещи могут спасти жизнь от коронавируса.

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Телеведущая, Алла Мазур, Онозаболевания.

Автор:

Телеграф
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