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"Танцы со звездами 2020": первый участник проекта уже готовится к шоу

"Танцы со звездами 2020": первый участник проекта уже готовится к шоу
13:43 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Представители "1+1" продолжают подогревать интерес к новому сезону развлекательного шоу "Танцы со звездами", которое выйдет в эфир уже осенью.Официальное обращение "стартового" участника появилось на инстаграм-странице "Танцев со звездами".

Организаторы проекта решили обнародовать имя первого участника шоу. Им стал популярный украинский певец, любимец многих женщин, Олег Винник.

"Самое красивое и сложное для меня – это танец. Легкой красоты не бывает. Красота требует много труда. Только через преодоление трудностей человек достигает новых вершин. И проект "Танцы со звездами" – прекрасная платформа для этого", – отметил Олег Винник.

Традиция #танціззіркамиchallenge остается прежней. Каждый новый участник будет передавать эстафету другому. Таким образом станут известны все 14 участников танцевального проекта.

Певец снял свое видео-подтверждение-приглашение на стадионе, отметив,  что обязательно появится в новом сезоне шоу. Эстафету в #танціззіркамиchallenge артист передал экс-вокалистке группы "ВИА Гра" Надежде Мейхер.

 
 
 
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Довгоочікуваний #танціззіркамиchallenge розпочато  І першим учасником нового найтанцювальнішого сезону стане кумир мільйонів – Олег Винник (@olegg.vynnyk). Як тобі така новина? ⠀ Співак передає естафету далі і кидає виклик колишній учасниці культового гурту «ВІА Гра» та українській акторці Надії Мейхер (@nadyameiher). Слідкуй за нашими новинами, аби дізнатися, чи погодиться Надія вийти на паркет #танціззірками 

Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Ранее были названы трое судьей нового сезона: по прежнему оценивать выступление будут Екатерина Кухар и Влад Яма. К ним присоединился и Григорий Чапкис. Имя четвертого судьи держат в секрете.

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В сети ходит уйма предположений, кто же еще станет участником самого танцевального шоу страны. Среди фаворитов - Настя Каменских и Слава Каминская, которая должна была принимать участие в прошлом сезоне, но из-за травмы ей пришлось отказаться.  

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Шоу, Танцы со звездами, Олег Винник.

Автор:

Телеграф
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