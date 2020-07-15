"Танцы со звездами 2020": первый участник проекта уже готовится к шоу

Представители "1+1" продолжают подогревать интерес к новому сезону развлекательного шоу "Танцы со звездами", которое выйдет в эфир уже осенью.Официальное обращение "стартового" участника появилось на инстаграм-странице "Танцев со звездами".

Организаторы проекта решили обнародовать имя первого участника шоу. Им стал популярный украинский певец, любимец многих женщин, Олег Винник.

"Самое красивое и сложное для меня – это танец. Легкой красоты не бывает. Красота требует много труда. Только через преодоление трудностей человек достигает новых вершин. И проект "Танцы со звездами" – прекрасная платформа для этого", – отметил Олег Винник.

Традиция #танціззіркамиchallenge остается прежней. Каждый новый участник будет передавать эстафету другому. Таким образом станут известны все 14 участников танцевального проекта.

Певец снял свое видео-подтверждение-приглашение на стадионе, отметив, что обязательно появится в новом сезоне шоу. Эстафету в #танціззіркамиchallenge артист передал экс-вокалистке группы "ВИА Гра" Надежде Мейхер.

Ранее были названы трое судьей нового сезона: по прежнему оценивать выступление будут Екатерина Кухар и Влад Яма. К ним присоединился и Григорий Чапкис. Имя четвертого судьи держат в секрете.

В сети ходит уйма предположений, кто же еще станет участником самого танцевального шоу страны. Среди фаворитов - Настя Каменских и Слава Каминская, которая должна была принимать участие в прошлом сезоне, но из-за травмы ей пришлось отказаться.