"Танці з зірками-2020": кто занял первое судейское кресло нового сезона

Уже этой осенью одним из экспертов нового сезона станет балерина Екатерина Кухар. Об этом сообщается на странице шоу в Инстаграме.
Кто будет ее коллегами, пока не известно.
"Мы все соскучились по этим невероятным эмоциям, - отметила Кухар. - Поэтому вечеринка состоится и конец света отменяется".
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Розкриваємо ім'я першого судді нового сезону #танціззірками Сьогодні Катерина Кухар (@ekaterinakukhar_official) завітала до студії «Сніданок з 1+1» (@snidanok) і розповіла, що цієї осені вчетверте оцінюватиме танцювальну майстерність зіркових учасників. Також прима-балерина заінтригувала можливими змінами у суддівській панелі. Цікаво, якими саме? Слідкуй за нашими новинами, щоб не пропустити найцікавіші новини ⠀ Більше подробиць дізнавайся у відео за посиланням в сторіз.
Балерина, впрочем, как и каждый год, пообещала зрителям "самый танцевальный" сезон в истории проекта с "невероятными звездными участниками". При этом Кухар добавила, что изменения в составе жюри все же будут.