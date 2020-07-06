"Танці з зірками-2020": кто занял первое судейское кресло нового сезона

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Розкриваємо ім'я першого судді нового сезону #танціззірками Сьогодні Катерина Кухар (@ekaterinakukhar_official) завітала до студії «Сніданок з 1+1» (@snidanok) і розповіла, що цієї осені вчетверте оцінюватиме танцювальну майстерність зіркових учасників. Також прима-балерина заінтригувала можливими змінами у суддівській панелі. Цікаво, якими саме? Слідкуй за нашими новинами, щоб не пропустити найцікавіші новини ⠀ Більше подробиць дізнавайся у відео за посиланням в сторіз.