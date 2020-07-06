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"Танці з зірками-2020": кто занял первое судейское кресло нового сезона
"Танці з зірками-2020": кто занял первое судейское кресло нового сезона

"Танці з зірками-2020": кто занял первое судейское кресло нового сезона

"Танці з зірками-2020": кто занял первое судейское кресло нового сезона
16:31 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram
Авторы шоу "Танці з зірками" активно готовятся к новому сезону. И если список претендентов на участие называют лишь предварительным, то с членами жюри там уже начали определяться.

Уже этой осенью одним из экспертов нового сезона станет балерина Екатерина Кухар. Об этом сообщается на странице шоу в Инстаграме.

Кто будет ее коллегами, пока не известно.

"Мы все соскучились по этим невероятным эмоциям, - отметила Кухар. - Поэтому вечеринка состоится и конец света отменяется".

 
 
 
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Розкриваємо ім'я першого судді нового сезону #танціззірками  Сьогодні Катерина Кухар (@ekaterinakukhar_official) завітала до студії «Сніданок з 1+1» (@snidanok) і розповіла, що цієї осені вчетверте оцінюватиме танцювальну майстерність зіркових учасників. Також прима-балерина заінтригувала можливими змінами у суддівській панелі. Цікаво, якими саме? Слідкуй за нашими новинами, щоб не пропустити найцікавіші новини  ⠀ Більше подробиць дізнавайся у відео за посиланням в сторіз.

Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Танцы со звездами 2020: организаторы начали подготовку нового сезона

Балерина, впрочем, как и каждый год, пообещала зрителям "самый танцевальный" сезон в истории проекта с "невероятными звездными участниками". При этом Кухар добавила, что изменения в составе жюри все же будут.

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Шоу, Танцы со звездами, Танці з зірками.

Автор:

Телеграф
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