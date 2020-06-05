Танцы со звездами 2020: организаторы начали подготовку нового сезона

Новости шоу бизнеса:Организаторы уже объявили кастинг для танцоров.

Телеканал 1+1 объявил о том, что начал подготовительные работы к четвертому сезону популярного танцевального шоу Танці з зірками.

Команда организаторов телешоу объявила, что начала кастинг среди лучших танцоров Украины, которые готовы стать частью проекта — ищет талантливых и разножанровых танцоров и приглашает принять участие в кастинге.

Также в ближайшее время станут известны имена танцоров и звездных участников четвертого сезона. Традиционно, продюсеры шоу обещают, что звездный состав удивит зрителей.

Напомним, в шоу Танці з зірками принимают участие 14 звездных пар. Победителями третьего сезона стали актриса Ксения Мишина и ее партнер — танцор и хореограф Женя Кот.

Заявка на кастинг должна содержать информацию о претенденте, контактный номер телефона, две актуальных фото, краткое описание об опыте работы в бально-спортивной и других видах хореографии, а также ссылка на видео, на котором видно танцевальное мастерство кандидата. Принять участие в кастинге могут только лица, которым исполнилось 18 лет.