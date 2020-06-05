Скачать
Пятница, 05.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кулеба рассказал об открытии границ ЕС для украинцев
Кулеба рассказал об открытии границ ЕС для украинцев
Владимир Зеленский отменил действие ряда указов бывших президентов
Владимир Зеленский отменил действие ряда указов бывших президентов
Барселона сообщила о травме Месси
Барселона сообщила о травме Месси
СМИ: еще одна дочь Анджелины Джоли хочет сменить пол
СМИ: еще одна дочь Анджелины Джоли хочет сменить пол

Танцы со звездами 2020: организаторы начали подготовку нового сезона

Танцы со звездами 2020: организаторы начали подготовку нового сезона
15:49 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Организаторы уже объявили кастинг для танцоров.

Телеканал 1+1 объявил о том, что начал подготовительные работы к четвертому сезону популярного танцевального шоу Танці з зірками.

Команда организаторов телешоу объявила, что начала кастинг среди лучших танцоров Украины, которые готовы стать частью проекта — ищет талантливых и разножанровых танцоров и приглашает принять участие в кастинге.

Также в ближайшее время станут известны имена танцоров и звездных участников четвертого сезона. Традиционно, продюсеры шоу обещают, что звездный состав удивит зрителей.

Напомним, в шоу Танці з зірками принимают участие 14 звездных пар. Победителями третьего сезона стали актриса Ксения Мишина и ее партнер — танцор и хореограф Женя Кот.

В Украине стартует новый проект - "Холостячка"

Заявка на кастинг должна содержать информацию о претенденте, контактный номер телефона, две актуальных фото, краткое описание об опыте работы в бально-спортивной и других видах хореографии, а также ссылка на видео, на котором видно танцевальное мастерство кандидата. Принять участие в кастинге могут только лица, которым исполнилось 18 лет. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Шоу, Танцы со звездами, Танцевальное шоу, Танці з зірками, Танцы со звездами 2020, Танці з зірками 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Троица 2020: что можно и нельзя делать в этот день
02 Избил, облил бензином и поджег: на Полтавщине мужчина зверски убил бывшую жену в магазине
03 "С парламента сразу на работу": Стефанишина провела первое совещание
04 Данилов: РФ - это искусственное образование
05 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 июня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Правительство увеличило зарплаты мэру Киева, главам областных и районных советов
Правительство увеличило зарплаты мэру Киева, главам областных и районных советов
Арахамия: От &quot;Слуги народа&quot; в мэры Киева могут выдвинуть женщину
Арахамия: От "СН" в мэры Киева могут выдвинуть женщину
COVID-19 пандемия: в Беларуси - уже почти 47 тысяч случаев заражения
COVID-19 пандемия: в Беларуси - уже почти 47 тыс случаев заражения
Поддерживают Wi-Fi 6 Plus: Huawei презентовала новые роутеры
Поддерживают Wi-Fi 6 Plus: Huawei презентовала новые роутеры
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь