В Украине стартует новый проект - "Холостячка"

Новости шоу бизнеса:Это первое шоу на украинском телевидении, в котором мужчины будут бороться за сердце женщины.

Этой осенью на "СТБ" будут транслировать новый формат проекта "Холостяк", который уже успели полюбить украинские телезрители. Именно на их многочисленные просьбы создатели шоу решили дать шанс мужчинам побороться за сердце одной из самых красивых женщин украинского шоу-бизнеса.

Это стало известно во время пост-шоу десятого сезона "Холостяка".

Главная героиня "Холостячки" – Ксения Мишина

Девушка поделилась этой новостью на личной странице в инстаграме. В сообщении она отметила, что мы живем в стране, где мужчины и женщины имеют одинаковые права. Мы можем занимать одинаковые должности, достигать высот, имеем право голоса. Мы живем в прекрасное время больших возможностей.

"СТБ" объявил новый проект, в котором искать свою любовь будет не мужчина, а женщина. Я стала первой украинской "холостячкой". Для меня это и честь, и волнение. Так, я действительно верю, что любовь можно встретить везде. В частности, на проекте. Я привыкла к камерам. Они – огромная часть моей жизни. Но на этот раз на экране вы увидите не роль, которую я буду играть, а меня настоящую. Конечно, волнуюсь, ведь придется открываться перед миллионами зрителей. Надеюсь на вашу поддержку, теплые слова и до встречи совсем скоро", – написала в заметке Ксения.