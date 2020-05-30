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В Украине стартует новый проект - "Холостячка"

В Украине стартует новый проект - "Холостячка"
09:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Это первое шоу на украинском телевидении, в котором мужчины будут бороться за сердце женщины.

Этой осенью на "СТБ" будут транслировать новый формат проекта "Холостяк", который уже успели полюбить украинские телезрители. Именно на их многочисленные просьбы создатели шоу решили дать шанс мужчинам побороться за сердце одной из самых красивых женщин украинского шоу-бизнеса.

Это стало известно во время пост-шоу десятого сезона "Холостяка".

Главная героиня "Холостячки" – Ксения Мишина

Девушка поделилась этой новостью на личной странице в инстаграме. В сообщении она отметила, что мы живем в стране, где мужчины и женщины имеют одинаковые права. Мы можем занимать одинаковые должности, достигать высот, имеем право голоса. Мы живем в прекрасное время больших возможностей.

 
 
 
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Мы живем в стране, где мужчины и женщины имеют равные права. Мы можем занимать одинаковые должности, добиваться высот, имеем право голоса. Мы живем в прекрасное время больших возможностей. Сегодня состоялось пост-шоу 10 сезона романтического реалити Холостяк, во время которого рассказали важную для меня новость. @stbua объявил новый проект, в котором искать свою любовь будет не мужчина, а женщина. Я стала первой украинской #Холостячкой. Для меня это и честь, и волнение. Опережая ваши вопросы - да, я действительно верю, что любовь можно встретить везде. И на проекте, в том числе. Я привыкла к камерам. Они - огромная часть моей жизни. Но в этот раз на экране вы увидите не роль, которую я буду играть, а меня настоящую. Конечно, мне волнительно открываться перед миллионами зрителей, поэтому я надеюсь на вашу поддержку, теплые слова и до встречи совсем скоро. P.S. Всю дополнительную информацию СТБ расскажет совсем скоро. А пока идет кастинг мужчин. На сайте @stbua можно заполнить анкету.

Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

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"СТБ" объявил новый проект, в котором искать свою любовь будет не мужчина, а женщина. Я стала первой украинской "холостячкой". Для меня это и честь, и волнение. Так, я действительно верю, что любовь можно встретить везде. В частности, на проекте. Я привыкла к камерам. Они – огромная часть моей жизни. Но на этот раз на экране вы увидите не роль, которую я буду играть, а меня настоящую. Конечно, волнуюсь, ведь придется открываться перед миллионами зрителей. Надеюсь на вашу поддержку, теплые слова и до встречи совсем скоро", – написала в заметке Ксения.

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Шоу, Холостяк, Холостячка, Ксения Мишина.
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