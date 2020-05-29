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Уличили во лжи: Кайли Дженнер исключили из списка миллиардеров

Уличили во лжи: Кайли Дженнер исключили из списка миллиардеров
22:20 Сегодня Телеграф showbiz.clutch.ua

Новости шоу бизнеса:Кайли Дженнер осталась без статуса самой молодой миллиардерши в мире из-за обмана.

22-летняя Кайли Дженнер - известная американская реалити-звезда, модель и бизнесвумен. Широкую популярность ей принесло участие в семейном телевизионном шоу "Семейка Кардашян" и компания Kylie Cosmetics, основательницей которой она является. В 2019 году Кайли Дженнер была признана самым молодым миллиардером в истории, благодаря чему переплюнула рекорд Марка Цукерберга.

Однако звание "самого молодого миллиардера в истории", как оказалось, реалити-звезда получила обманом, и ее исключили из списка. Об этом сообщают американские СМИ. Так, недавно компания Coty выкупила у Кайли Дженнер контрольный пакет акций Kylie Cosmetics, и раскрыла ее истинный капитал. Выяснилось, что бизнес приносит реалити-звезде гораздо меньше прибыли, чем она заявляла.

На самом деле, у Кайли Дженнер около 900 миллионов долларов. При этом 340 миллионов из этой суммы она получила от продажи контрольного пакета компании Kylie Cosmetics. Более того, из-за карантина в связи с угрозой коронавирусной инфекции продажи упали, и высока вероятность, что состояние Дженнер стал еще меньше.

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По сути, когда Кайли Дженнер признали самой молодой миллиардешей в истории, у нее "на руках" было около 500 миллионов долларов. Представители издания Forbes, которое занимается составлением финансовых рейтингов, считают, что 22-летняя реалити-звезда годами обманывала всех, чтобы повышать свои позиции.

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Forbes, Рейтинг, Кайли Дженнер.
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