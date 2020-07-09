"Танці з зірками 4": второе судейское кресло занято

Новый сезон самого танцевального шоу страны набирает обороты. Организаторы проекта по немного раскрывают подробности 4 сезона. Сегодня объявлен второй судья шоу.

Им стал украинский хореограф Влад Яма. Об этом танцор рассказал в студии Сніданку з 1+1.

В принципе эта новость не стала открытием, так как он является постоянным членом жюри "Танцев со звездами".

Также Влад рассекретил некоторые детали нового сезона. По его словам "Танцы со звездами 4" собрали по-настоящему звездный состав.

"По секрету вам скажу, что я знаю нескольких звезд, которые примут участие в новом сезоне, и это будет что-то невероятное. Мы уже окрестили этот сезон "платиновым". Я с нетерпением жду прямые эфиры, хочу удивляться и восхищаться сам, и чтобы такие же эмоции испытывали наши зрители. Я в предвкушении", - рассказал судья.

Новый сезон "Танцев со звездами" зрители увидят совсем скоро. Премьера 4 сезона запланирована на осень этого года.

Напомним, на прошлой неделе стало известно имя первого судьи шоу - им стала Екатерина Кухар.