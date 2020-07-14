Танцы со звездами-2020: кто закроет судейскую тройку

Легендарный народный артист Украины Григорий Чапкис будет оценивать ритмику и движения участников шоу "Танцы со звездами".

С каждым днем появляется все больше и больше новых деталей следующего сезона шоу "Танцы со звездами". На днях стало известно, что судить участников танцевального шоу снова будут Екатерина Кухар с Владом Ямой, а теперь известно, кто закроет тройку членов жюри.

В эфире "Завтрака с 1+1" объявили, что народный артист Украины Григорий Чапкис займет судейское кресло. Ранее он неоднократно был приглашенным судьей.

Чапкис уверен, что новый сезон будет гораздо ярче и круче предыдущих.

Уже совсем скоро начнут объявлять и имена участников "Танцев со звездами". Создатели проекта обещают, что этот сезон будет незабываемым.

В списке претендентов на участие с этом сезоне называют и Настю Каменских, и Славу Каминскую, и даже Милу Кунис. Кто из них поучаствует в шоу, узнаем совсем скоро.