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Танцы со звездами-2020: кто закроет судейскую тройку
Танцы со звездами-2020: кто закроет судейскую тройку

Танцы со звездами-2020: кто закроет судейскую тройку

Танцы со звездами-2020: кто закроет судейскую тройку
14:30 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Легендарный народный артист Украины Григорий Чапкис будет оценивать ритмику и движения участников шоу "Танцы со звездами".

С каждым днем появляется все больше и больше новых деталей следующего сезона шоу "Танцы со звездами". На днях стало известно, что судить участников танцевального шоу снова будут Екатерина Кухар с Владом Ямой, а теперь известно, кто закроет тройку членов жюри.

В эфире "Завтрака с 1+1" объявили, что народный артист Украины Григорий Чапкис займет судейское кресло. Ранее он неоднократно был приглашенным судьей.

Чапкис уверен, что новый сезон будет гораздо ярче и круче предыдущих.

Танцы со звездами-2020: Влад Яма раскрыл интересные подробности нового сезона

Уже совсем скоро начнут объявлять и имена участников "Танцев со звездами". Создатели проекта обещают, что этот сезон будет незабываемым. 

В списке претендентов на участие с этом сезоне называют и Настю Каменских, и Славу Каминскую, и даже Милу Кунис. Кто из них поучаствует в шоу, узнаем совсем скоро.

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Все по теме:

Шоу, Танцы со звездами, Григорий Чапкис.

Автор:

Телеграф
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