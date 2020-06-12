Танцы со звездами-2020: Влад Яма раскрыл интересные подробности нового сезона

Бессменный судья проекта Влад Яма признавался, что с нетерпением ждет старта работы над шоу.

Телеканал "1+1" начал подготовку к новому сезону популярного танцевального шоу "Танці з зірками". В ближайшее время станут известны имена звездных участников и профессиональных танцоров. Организаторы проекта обещают, что в этом году будет золотой состав звезд, яркие номера и незабываемые постановки.

Влад Яма тем временем ждет, когда пары начнут тренироваться и он выйдет на работу. "Обычно пары начинают тренироваться в августе, но тогда в июле уже карантин необходимо снять. Сейчас шансы того, что это все так и произойдет - 50 на 50. Но, когда-таки случится этот первый съемочный день, я, наверное, украшу свою машину флагами. Или привяжу к выхлопной трубе баночки, чтобы все видели и слышали, что я еду на работу!", - рассказал хореограф.

Среди претендентов на участие в новом сезоне "Танців з зірками" могут быть Настя Каменских, Слава Каминская, Елизавета Юрушева и даже Мила Кунис. Увидим ли мы этих звезд на паркете, узнаем немного позже.

В этом году на проекте изменится судейский состав. Не разглашаются пока и имена ведущих шоу.

"Что касается судей, то на данный момент не буду раскрывать все подробности, - говорит руководитель управления производства "Большие развлекательные шоу" в "1+1" Владимир Завадюк. - Скажу только, что в их составе будут изменения и появятся новые лица, которые точно удивят зрителей. Имена ведущих мы пока решили не разглашать - пусть это останется загадкой. По-прежнему, в течение 14 эфиров на "балконе" в качестве поддержки участников будут появляться приглашенные звезды".