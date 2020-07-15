Тайра Бэнкс заполучила долгожданные "Танцы со звездами"

Знаменитая Тайра Бэнкс стала новым продюсером и ведущей "Танцев со звездами".

Американская супермодель Тайра Бенкс стала продюсером шоу "Dancing with the Stars" ("Танцы со звездами").

Об этом сообщает People со ссылкой на канал ABC.

Спустя всего один день после того, как было объявлено, что ведущий Том Бержерон и соведущий Эрин Эндрюс расстались с Dancing with the Stars, во вторник ABC сообщила в пресс-релизе, что супермодель будет и ведущей, и исполнительным продюсером шоу.

Тайра Бенкс прокомментировала свое назначение: "Я была фанатом DWTS с самого начала. Я счастлива".

Также она добавила, что прежние учредители шоу, в частности Том Бержерон, установили мощную основу, и она будет рада продолжить их наследие.