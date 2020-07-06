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Наоми Кэмпбелл разделась в метро: все ради рекламы сумок

Наоми Кэмпбелл разделась в метро: все ради рекламы сумок
20:18 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: twitter.com
Наоми Кэмпбелл не впервые приходится раздеваться для съемок, но фотосессия обнаженной модели в метро Нью-Йорка оказалась для пользователей сети настоящей неожиданностью.

 50-летняя звезда подиумов опубликовала три смелых фото, отметив на них дом моды Valentino.

На одном снимке босая и обнаженная Наоми сидит в вагоне, на втором - стоит на платформе в ожидании поезда, а на третьем - позирует в пластиковом кресле у стены, прикрываясь элегантной сумочкой.

Модель назвала снимки "неопубликованными", и представитель Valentino подтвердил Page Six, что их сделали в 2019 году до распространения коронавируса.

 
 
 
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Unpublished pictures @maisonvalentino 

Публикация от Naomi Campbell (@naomi)

 
 
 
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Unpublished pictures @maisonvalentino 

Публикация от Naomi Campbell (@naomi)

Фотографии Наоми потрясли ее фанатов не только из-за отсутствия одежды, но и потому, что ее болезненная чистоплотность хорошо известна. Когда Covid-19 начал распространяться по миру, супермодель выходила из дома в защитном костюме, перчатках и очках, дезинфицируя все вокруг себя.

 
 
 
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Unpublished pictures @maisonvalentino 

Публикация от Naomi Campbell (@naomi)

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"Вы позаботились о том, чтобы все продезинфицировать, правда ведь?" "Должно быть, это самый чистый вагон в мире", "Наша Наоми босиком в метро? Ей, наверное, хорошо заплатили", "Не могу поверить, что они заставили гермофобку Наоми делать это", - пишут в комментариях.

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Модель, Наоми Кэмпбелл, супермодель.

Автор:

Телеграф
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