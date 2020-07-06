Наоми Кэмпбелл разделась в метро: все ради рекламы сумок

Наоми Кэмпбелл не впервые приходится раздеваться для съемок, но фотосессия обнаженной модели в метро Нью-Йорка оказалась для пользователей сети настоящей неожиданностью.

50-летняя звезда подиумов опубликовала три смелых фото, отметив на них дом моды Valentino.

На одном снимке босая и обнаженная Наоми сидит в вагоне, на втором - стоит на платформе в ожидании поезда, а на третьем - позирует в пластиковом кресле у стены, прикрываясь элегантной сумочкой.

Модель назвала снимки "неопубликованными", и представитель Valentino подтвердил Page Six, что их сделали в 2019 году до распространения коронавируса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Unpublished pictures @maisonvalentino Публикация от Naomi Campbell (@naomi) 4 Июл 2020 в 10:08 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Unpublished pictures @maisonvalentino Публикация от Naomi Campbell (@naomi) 4 Июл 2020 в 10:08 PDT

Фотографии Наоми потрясли ее фанатов не только из-за отсутствия одежды, но и потому, что ее болезненная чистоплотность хорошо известна. Когда Covid-19 начал распространяться по миру, супермодель выходила из дома в защитном костюме, перчатках и очках, дезинфицируя все вокруг себя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Unpublished pictures @maisonvalentino Публикация от Naomi Campbell (@naomi) 4 Июл 2020 в 10:09 PDT

"Вы позаботились о том, чтобы все продезинфицировать, правда ведь?" "Должно быть, это самый чистый вагон в мире", "Наша Наоми босиком в метро? Ей, наверное, хорошо заплатили", "Не могу поверить, что они заставили гермофобку Наоми делать это", - пишут в комментариях.