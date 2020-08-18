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Скандал на шоу Эллен Дедженерес: трех продюсеров лишили должностей

Скандал на шоу Эллен Дедженерес: трех продюсеров лишили должностей
12:35 Сегодня Телеграф
Представитель Warner Bros. Television, которая занимается продюсированием шоу, сообщил, что три старших продюсера "расстались" с шоу, передает Reuters.

Несколько недель назад на шоу Эллен Дедженерес обрушился скандал. Обвинения во враждебной рабочей среде на дневном ток-шоу впервые были высказаны бывшими сотрудниками в статье BuzzFeed в июле.

В Warner Bros. ответили, что проводят расследование и вносят ряд кадровых изменений.

Теперь появилась информация, что представитель Warner Bros. Television, занимающаяся продюсированием шоу, уволила трех старших продюсеров.

Сообщения о враждебности рабочей среды на шоу включали критику самой ДеДженерес. В соцсетях была начала кампания, призывающая к ее замене, а многие знаменитости публично выступили в защиту ведущей — к примеру, Кэти Перри, Кевин Харт, Алек Болдуин и Эштон Катчер.

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Известно, что 62-летняя ДеДженерес в понедельник провела эмоциональную Zoom-конференцию с сотрудниками своего шоу. По информации Variety, ДеДженерес заявила персоналу, что она «не идеальна», но для нее было «душераздирающе» читать утверждения о плохой атмосфере на съемочной площадке.

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Шоу, Эллен Дедженерес.

Автор:

Телеграф
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