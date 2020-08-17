Будет настоящая борьба: когда выйдет Суперсезон Топ-модели по-украински

Создатели "Топ-модели по-украински" подогревают интерес поклонников информацией о грядущем суперсезоне шоу. Они продолжают раскрывать имена участников нового сезона и назвали дату его выхода.

Осенью состоится важное событие для поклонников шоу Топ-модель по-украински. В октябре на экраны выйдет новый Суперсезон, где будут участвовать самые яркие участницы прошлых годов.

Премьера шоу состоится 16 октября.

Ведущая и член жюри шоу, Алла Костромичева, рассказала, зачем девушки вернулись на проект. По ее словам, им участницам нужна не только победа, но и платформа для донесения своих социальных взглядов на всю страну. Их цель показать, что быть моделью значит не только иметь красивую внешность, ездить по миру и зарабатывать деньги, но и менять этот же мир к лучшему.

"Слоган Суперсезона — "Красота спасет мир". Если вы следите за fashion-индустрией, то знаете, что при помощи одежды дизайнеры и модели транслируют идеи, которые беспокоят мир. Это — экология, защита животных, гендерное равенство, толерантность, мир",— рассказала Алла.

У каждой участницы есть собственные убеждения, которых они придерживаются. К примеру, трансгендерная модель Софи Беридзе будет отстаивать гендерное равенство и право быть собой. Виктория Рогальчук, финалистка первого сезона, будет выступать за защиту животных. По ее словах. они не могут защитить себя от человека самостоятельно.

"Я хочу донести людям, что животные должны жить в естественной среде, а не мучиться в зоопарках, что никто не имеет права травить уличных кошек и собак, что мех и кожу животных нельзя носить на себе", — говорит модель.

Модель Саша Литвин заявляет о важности защиты экологии и осознанного потребления. Девушка ходит в кофейни со своим многоразовым эко-стаканом, а за покупками — с эко-шопером, чтобы использовать меньше пластика. По ее словам, огромное впечатление на нее произвела Индонезия, где девушка жила четыре месяца, ведь там серьезные проблемы с загрязнением территории.

Все модели-участницы шоу являются лидерами мнений в Instagram. Организаторы проекта убеждены, что благодаря своим аудиториям, каждой из девушек удастся принести свой вклад в спасение нашей планеты, транслируя им социально важные вещи.

Отметим также, что поклонники участницы прошлого сезона шоу Анастасии Рудой ждали ее эффектного появления в новом Суперсезоне, однако девушка рассказала, что отказалась от данного предложения. Сейчас она занимается раскруткой своего бренда одежды. Кроме того, по ее словам, для себя она уже победительница, поэтому смысла в участии в данном проекте не видит.