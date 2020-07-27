Ксения Мишина объянила, зачем ей нужен проект "Холостячка"

Украинская актриса Ксения Мишина дала интервью, в котором рассказала, чего ждет от нового проекта от телеканала СТБ "Холостячка".

Уже этой осенью на телеканале СТБ выйдет первое в истории украинского телевидения шоу "Холостячка", главной героиней которого стала актриса Ксения Мишина. Многим были интересны мотивы Мишиной в принятии такого решения.

Она решила раскрыть карты в интервью изданию "Апостроф".

Актриса поведала, что находилась в периоде принятия себя.

"Я размышляла, думала, нужен ли мне этот проект, как он на мне отразится. Будет ли мне самой интересно в нем участвовать. Но постепенно все стало на свои места", - рассказала Мишина.

Она добавила, что проект такого формата очень заинтересовал ее, ведь это что-то новое в ее жизни. Также, по словам Мишиной, любовь можно встретить в любом месте, поэтому нужно использовать каждый шанс судьбы.

На вопрос, кого бы ей хотелось встретить на проекте, актриса ответила, что не прежде всего, идя на реалити "Холостячка", ей хочется исследовать не только мир мужчин, но и свой мир.

"Я, конечно, могу сейчас перечислить кучу эпитетов, каким он должен быть, но все же мне хочется встретить своего, к которому я буду чувствовать тотальное доверие и искренность", - заявила.

Напомним, украинская актриса Ксения Мишина дала интервью в "Слава+". Она откровенно рассказала о подробностях своей профессии, а также призналась, в какой среде работают украинские актеры.

Кроме того артистка обратила внимание но вопрос о заработке своих коллег.