Скачать
Понедельник, 27.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: количество новых случаев немного снизилось
Коронавирус в Украине: количество новых случаев немного снизилось
Пандемия не отступает: в мире уже более 16 млн случаев коронавируса
Пандемия не отступает: в мире уже более 16 млн случаев коронавируса
Бавария осталась без чемпиона мира на Лигу чемпионов
Бавария осталась без чемпиона мира на Лигу чемпионов
Ксения Мишина объянила, зачем ей нужен проект "Холостячка"
Ксения Мишина объянила, зачем ей нужен проект "Холостячка"

Ксения Мишина объянила, зачем ей нужен проект "Холостячка"

Ксения Мишина объянила, зачем ей нужен проект "Холостячка"
Обновлено 11:25 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Украинская актриса Ксения Мишина дала интервью, в котором рассказала, чего ждет от нового проекта от телеканала СТБ "Холостячка".

Уже этой осенью на телеканале СТБ выйдет первое в истории украинского телевидения шоу "Холостячка", главной героиней которого стала актриса Ксения Мишина. Многим были интересны мотивы Мишиной в принятии такого решения.

Она решила раскрыть карты в интервью изданию "Апостроф".

Актриса поведала, что находилась в периоде принятия себя.

"Я размышляла, думала, нужен ли мне этот проект, как он на мне отразится. Будет ли мне самой интересно в нем участвовать. Но постепенно все стало на свои места", - рассказала Мишина.

Ксения Мишина о "Холостячке": Я смело принимаю этот вызов

Она добавила, что проект такого формата очень заинтересовал ее, ведь это что-то новое в ее жизни. Также, по словам Мишиной, любовь можно встретить в любом месте, поэтому нужно использовать каждый шанс судьбы.

На вопрос, кого бы ей хотелось встретить на проекте, актриса ответила, что не прежде всего, идя на реалити "Холостячка", ей хочется исследовать не только мир мужчин, но и свой мир.

"Я, конечно, могу сейчас перечислить кучу эпитетов, каким он должен быть, но все же мне хочется встретить своего, к которому я буду чувствовать тотальное доверие и искренность", - заявила.

Солистка The Hardkiss "взорвет" паркет шоу "Танцы со звездами-2020"

Напомним, украинская актриса Ксения Мишина дала интервью в "Слава+". Она откровенно рассказала о подробностях своей профессии, а также призналась, в какой среде работают украинские актеры.

Кроме того артистка обратила внимание но вопрос о заработке своих коллег.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Шоу, Холостячка, Ксения Мишина.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Разговор Зеленского и Путина: в Москве недовольны постановлением Рады о местных выборах
02 Чтобы сердце было здоровым: назван идеальный перекус
03 Ярмоленко забросил мяч за шиворот легендарному вратарю: видео супергола
04 ДТП во Вьетнаме: автобус улетел с дороги и перевернулся, много погибших (Фото)
05 Как Тайсон Фьюри проиграл Дэвиду Прайсу: в Сети всплыло архивное видео
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Июль закончится жарой и грозами: погода до конца месяца
Июль закончится жарой и грозами: погода до конца месяца
В начале недели доллар и евро пошли вниз: курс валют
В начале недели доллар и евро пошли вниз: курс валют
&quot;Несправедливо&quot;: Кадыров заявил, что заслуживает Нобелевскую премию
Кадыров заявил, что заслуживает Нобелевскую премию
Рецепт дня: &quot;Драники&quot; из огурцов с зеленью
Рецепт дня: "Драники" из огурцов с зеленью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь