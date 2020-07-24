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Солистка The Hardkiss "взорвет" паркет шоу "Танцы со звездами-2020"
Солистка The Hardkiss "взорвет" паркет "Танцев со звездами-2020"

Солистка The Hardkiss "взорвет" паркет шоу "Танцы со звездами-2020"

Солистка The Hardkiss "взорвет" паркет шоу "Танцы со звездами-2020"
Обновлено 13:37 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Украинская певица Юлия Санина стала уже шестой звездной участницей нового сезона шоу.

Мы продолжаем узнавать имена участников нового сезона шоу "Танці з зірками" в формате chellenge. Накануне стало известно, что в главном танцевальном шоу страны поучаствует украинская актриса Дарья Петрожицкая, известная по сериалу "Папик". Она передала челлендж фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной.

Украинская певица с радостью приняла его.

На своей странице в Instagram она поделилась забавным видео с TikTok, на котором поведала, что принимает вызов и передает его солистке группы "НеАнгелы" Славе Каминской.

Как известно, имена всех участников мы узнаем в формате chellenge. Каждый новый участник передает эстафету следующему. Таким образом по очереди нам стают известными имена всех 14 звездных участников очередного сезона "Танців з зірками".

"Танцы со звездами 2020": названо имя еще одного участника нового сезона шоу

Уже известно, что в новом сезоне поучаствуют Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Дарья Петрожицкая и Юлия Санина.

Напомним, ранее в шоу назвали имена судей нового сезона. Ими стали Екатерина Кухар и Влад Яма. К ним присоединился и легендарный танцор и хорегораф Григорий Чапкис. Имя четвертого судьи пока не раскрывают.

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Все по теме:

Шоу, Танцы со звездами, Юлия Санина, Танці з зірками.

Автор:

Телеграф
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