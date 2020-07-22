"Танцы со звездами 2020": в шоу поучаствует звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая

Названо имя еще одной участницы нового сезона главного танцевального шоу страны "Танці з зірками". Ею стала украинская актриса Дарья Петрожицкая, которая прославилась своей ролью в комедийном сериале "Папик".
Артистка приняла эстафету ранее названого участника шоу украинского актера Тараса Цымбалюка.
Об этом она рассказала в формате шуточного видео на своей странице в Instagram.
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Ну що...я приймаю #танціззіркамиchallenge від @taras.tsymbaliuk і передаю @the_hardkiss Зустрінемось на паркеті @tanci1plus1 @1plus1_ua
"Ну что же, Тарас, я принимаю твой вызов и бросаю челлендж Юле Саниной. Встретимся на паркете", - заявила знаменитость.
Как известно, имена всех участников мы узнаем в формате chellenge. Каждый новый участник передает эстафету другому. Таким образом по очереди мы узнаем имена всех 14 звездных участников нового сезона.