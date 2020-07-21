"Танцы со звездами 2020": названо имя еще одного участника нового сезона шоу

Украинский актер Тарас Цымбалюк стал уже четвертым звездным участником нового сезона.

Традиция #танціззіркамиchallenge остается прежней. Каждый новый участник передает эстафету другому. Таким образом по очереди мы узнаем имена всех 14 участников нового сезона.

В "Танцях з зірками" определились с кандидатурой еще одного участника шоу. Им стал известный украинский актер сериалов "Кріпосна" и "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк.

Цымбалюк принял chellenge от бывшей участницы "ВИА Гры" Санты Димопулос.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Друзі, маю чудову новину - я візьму участь у проекті «ТАНЦІ З ЗІРКАМИ» Я приймаю #танціззіркамиchallenge від @santadimopulos і передаю @petrozhitskaya !До зустрічі на паркеті @tanci1plus1 @1plus1_ua Допис, поширений (@taras.tsymbaliuk) 21 Лип 2020 р. о 5:01 PDT

"Я принимаю эстафету и буду участвовать в шоу "Танці з зірками" Я передаю эстфету Даше Петрожицкой. Увидимся на паркете", - заявил он.

Напомним, ранее в шоу определились с судейской тройкой. Ими стали Екатерина Кухар и Влад Яма. К ним присоединился и Григорий Чапкис. Имя четвертого судьи держат в секрете.