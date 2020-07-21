"Танцы со звездами 2020": названо имя еще одного участника нового сезона шоу

Традиция #танціззіркамиchallenge остается прежней. Каждый новый участник передает эстафету другому. Таким образом по очереди мы узнаем имена всех 14 участников нового сезона.
В "Танцях з зірками" определились с кандидатурой еще одного участника шоу. Им стал известный украинский актер сериалов "Кріпосна" и "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк.
Цымбалюк принял chellenge от бывшей участницы "ВИА Гры" Санты Димопулос.
Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
"Я принимаю эстафету и буду участвовать в шоу "Танці з зірками" Я передаю эстфету Даше Петрожицкой. Увидимся на паркете", - заявил он.
Напомним, ранее в шоу определились с судейской тройкой. Ими стали Екатерина Кухар и Влад Яма. К ним присоединился и Григорий Чапкис. Имя четвертого судьи держат в секрете.