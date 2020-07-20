Экс-вокалистка "ВИА Гри" станет третьей участницей шоу "Танцы со звездами" (Фото, Видео)

На танцевальный проект украинского телеканала "1+1" Санту Димопулос пригласила известная певица Надежда Мейхер, которая также стала участницей шоу.
Новость появилась на официальной странице Санты в Инстаграме.
"Главная новость лета. Я принимаю челлендж от Надежды Мейхер. До встречи на проекте", - написала певица.
Фото www.instagram.com/tanci1plus1
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В свою очередь Санта передала эстафету украинскому актеру Тарасу Цимбалюку, известному по сериалам "Крепостная" и "Поймать Кайдаша".
Как сообщалось ранее, в "Танцах со звездами" также примет участие популярный украинский артист Олег Винник, которого уже поставили в пару с хореографом Аленой Шоптенко.