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Ксения Мишина о "Холостячке": Я смело принимаю этот вызов
Ксения Мишина о "Холостячке": Я смело принимаю этот вызов

Ксения Мишина о "Холостячке": Я смело принимаю этот вызов

Ксения Мишина о "Холостячке": Я смело принимаю этот вызов
13:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram
Уже этой осенью Ксения Мишина появится на экранах в роли главной героини проекта "Холостячка". Украинская актриса призналась, что решилась строить свои отношения под прицелом камер, ведь верит, что любовь можно найти и на реалити-шоу. Она уверяет, что не будет играть и будет оставаться искренней.

Победительница "Танцев со звездами" имеет большой опыт работы перед камерами. Однако участие в проекте "Холостячка" стала для Ксении Мишиной настоящим вызовом.

На личной странице в инстаграме она призналась, что волнуется перед стартом романтического шоу, однако настроена встретить любовь всей своей жизни именно там.

Актриса подчеркнула, что множество супружеских пар формируются на съемочной площадке, что ярко доказывает украинский шоу-бизнес. Любовь находят и в офисах, клубах, во время путешествий, поэтому реалити-шоу – отличная возможность построить счастливые отношения.

 
 
 
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Холостячка Чем ближе к старту проект, тем волнительнее мне становится. Знаю, часть из вас настроены скептически. Но я чувствую совсем иное... Знаете, как часто бывает, что партнеры по съемочной площадке становятся партнерами по жизни? Почему считается, что встретить свою любовь в офисе, в клубе, в путешествии - нормально, а на романтическом реалити нереально? А я верю! Я верю в то, что свою любовь можно встретить в любую секунду, в самом необычном месте. Я не живу ожиданием, стараюсь любить каждую минуту моей жизни и искренне верю в то, что если ко мне приходит такая возможность, я должна ее использовать. ⠀ Я знаю, что там, за поворотом нового проекта, не только телекамеры и привычный свет софитов, там еще будут люди. Люди, со своими живыми историями, ценностями, мечтами и страхами. Живые, настоящие, разные, но объединённые смелостью показать себя и свои чувства на всю страну. ⠀ И я хочу увидеть их. Раньше я больше смотрела на себя, мне было важно получать, но как только я осознала, что готова посмотреть на мужчину, проект сам меня нашел. Так что, кто его знает?! Конечно, для меня это тоже вызов со всех сторон, но я его принимаю. Впервые перед камерами я не стану играть, я буду искренней и максимально откровенной... Я буду искренней и открытой, потому что не вижу иного смысла идти в такое приключение. Я буду жить этот проект. Я смело откликаюсь на этот вызов, потому что мне уже очень хочется побыть слабой и нежной! ⠀ Знаю никто, кроме меня не поймет, какой человек мне нужен, это решение только мое и моих внутренних ощущений. Но все же : какого мужчину вы видите рядом со мной? Поделитесь своими мыслями⠀ Фотограф: @mariya.bulannaya Стилист: @miraonstyle MUAH: @santa_smolina

Допис, поширений Ксения Мишина (@misha.k.ua)

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Ксения Мишина несмотря на скептическое отношение многих поклонников уверяет, что будет настоящей и искренней, ведь проект "Холостячка" появился в ее жизни в самый удачный момент. Если раньше звезда полностью отдавалась своей карьере, то теперь готова к новым серьезным отношениям. Как и любая девушка, она хочет чувствовать заботу и любовь любимого мужчины.

"Впервые перед камерами я не стану играть, я буду искренней и максимально откровенной... Я буду жить этот проект. Я смело принимаю этот вызов, потому что мне уже очень хочется побыть слабой и нежной", – подчеркнула Ксения Мишина.

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Актриса, Украинская актриса, Холостячка, Ксения Мишина.

Автор:

Телеграф
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