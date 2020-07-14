Ксения Мишина о "Холостячке": Я смело принимаю этот вызов

Уже этой осенью Ксения Мишина появится на экранах в роли главной героини проекта "Холостячка". Украинская актриса призналась, что решилась строить свои отношения под прицелом камер, ведь верит, что любовь можно найти и на реалити-шоу. Она уверяет, что не будет играть и будет оставаться искренней.

Победительница "Танцев со звездами" имеет большой опыт работы перед камерами. Однако участие в проекте "Холостячка" стала для Ксении Мишиной настоящим вызовом.

На личной странице в инстаграме она призналась, что волнуется перед стартом романтического шоу, однако настроена встретить любовь всей своей жизни именно там.

Актриса подчеркнула, что множество супружеских пар формируются на съемочной площадке, что ярко доказывает украинский шоу-бизнес. Любовь находят и в офисах, клубах, во время путешествий, поэтому реалити-шоу – отличная возможность построить счастливые отношения.

Ксения Мишина несмотря на скептическое отношение многих поклонников уверяет, что будет настоящей и искренней, ведь проект "Холостячка" появился в ее жизни в самый удачный момент. Если раньше звезда полностью отдавалась своей карьере, то теперь готова к новым серьезным отношениям. Как и любая девушка, она хочет чувствовать заботу и любовь любимого мужчины.

"Впервые перед камерами я не стану играть, я буду искренней и максимально откровенной... Я буду жить этот проект. Я смело принимаю этот вызов, потому что мне уже очень хочется побыть слабой и нежной", – подчеркнула Ксения Мишина.