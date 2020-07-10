Скачать
Пятница, 10.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Киеве: число новых заболевших остается высоким
Коронавирус в Киеве: число новых заболевших остается высоким
В Укрзализныце сообщили, когда планируют возобновить полноценное пассажирское сообщение
В Укрзализныце сообщили, когда планируют возобновить полноценное пассажирское сообщение
Шахтер узнал потенциальных соперников в Лиге Европы
Шахтер узнал потенциальных соперников в Лиге Европы
Пропавшую без вести звезду сериала "Хор" Наю Риверу признали мертвой (Фото, Видео)
Звезду сериала "Хор" Наю Риверу признали мертвой (Фото, Видео)

Неожиданно: Ксения Мишина призналась, сколько зарабатывают украинские актеры

Неожиданно: Ксения Мишина призналась, сколько зарабатывают украинские актеры
Обновлено 15:15 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Многих интересует, какие гонорары имеют звезды украинского шоубизнеса. На днях Ксения Мишина раскрыла эти цифры.

Украинская актриса Ксения Мишина дала интервью в "Слава+". Она откровенно рассказала о подробностях своей профессии, а также призналась, в какой среде работают украинские актеры.

Кроме того артистка обратила внимание но вопрос о заработке своих коллег.

Мишина рассказала, что сумма гонорара за день съемки в Украине, разумеется, не такие, как в Голливуде. Также все зависит от рейтинга знаменитости и значимости проекта. За 12 рабочих часов украинская звезды может получить от 15 тысяч гривен.

"Гонорары знаменитых актеров доходят до тысячи долларов, среди них – Стас Боклан. А актеры с более низким рейтингом получают за свою работу от 15 тысяч гривен", – рассказала Ксения Мишина.

"Топим жир!": alyona alyona поделилась первыми результатами похудения

На вопрос, сколько зарабатывает Ксения, она ответила, что день съемок обойдется заказчику около 20 тысяч гривен. При этом, актриса отмечает, что на ее гонорар влияет и значимость проекта.

"Я в своей цене могу маневрировать. Если мне интересен проект и он мне нравится, то я приду на съемки и за ту сумму, которую мне предлагают. Я всегда могу рассматривать разные варианты", – отметила она.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Актриса, Ксения Мишина.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Офисе Президента объяснили переезд Зеленского в Конча-Заспу
02 ДТП на трассе Одесса-Николаев: один из пассажиров сгорел заживо (Видео)
03 Народные приметы о еде: как нельзя резать хлеб и почему рыбу не едят с головы
04 Что происходит с телом когда вы едите баклажаны
05 Коронавирус в Украине: более 800 зараженных и новый рекорд выздоровления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Субсидии на оплату ЖКХ в Украине: кто и сколько денег получает
Субсидии на оплату ЖКХ в Украине: кто и сколько денег получает
В Луганской области пожарные продолжают бороться с огнем
В Луганской области пожарные продолжают бороться с огнем
Возле Авдеевки украинский военный получил огнестрельное осколочное ранение
Возле Авдеевки военный получил осколочное ранение
Как бороться с дневной сонливостью
Как бороться с дневной сонливостью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь