Неожиданно: Ксения Мишина призналась, сколько зарабатывают украинские актеры

Многих интересует, какие гонорары имеют звезды украинского шоубизнеса. На днях Ксения Мишина раскрыла эти цифры.

Украинская актриса Ксения Мишина дала интервью в "Слава+". Она откровенно рассказала о подробностях своей профессии, а также призналась, в какой среде работают украинские актеры.

Кроме того артистка обратила внимание но вопрос о заработке своих коллег.

Мишина рассказала, что сумма гонорара за день съемки в Украине, разумеется, не такие, как в Голливуде. Также все зависит от рейтинга знаменитости и значимости проекта. За 12 рабочих часов украинская звезды может получить от 15 тысяч гривен.

"Гонорары знаменитых актеров доходят до тысячи долларов, среди них – Стас Боклан. А актеры с более низким рейтингом получают за свою работу от 15 тысяч гривен", – рассказала Ксения Мишина.

На вопрос, сколько зарабатывает Ксения, она ответила, что день съемок обойдется заказчику около 20 тысяч гривен. При этом, актриса отмечает, что на ее гонорар влияет и значимость проекта.

"Я в своей цене могу маневрировать. Если мне интересен проект и он мне нравится, то я приду на съемки и за ту сумму, которую мне предлагают. Я всегда могу рассматривать разные варианты", – отметила она.