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"Топим жир!": alyona alyona поделилась первыми результатами похудения

"Топим жир!": alyona alyona поделилась первыми результатами похудения
Обновлено 13:07 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com
Звезда украинского хип-хопа заметно похудела, но останавливаться на достигнутом не планирует, ведь у нее есть большая цель.

Аlyona alyona показала, как изменилась ее фигура через месяц после начала диеты и тренировок. 

"Топим жир! - написала Алена в Instagram. - 29, и это я не о возрасте, а о целе похудеть, которую себе поставила. 15 июня после своего дня рождения я стала на весы и увидела цифру 127,5 килограммов! И решила за год похудеть на 29 кг. Уже почти месяц как я нашла диетолога и тренера, и у меня есть первые результаты. Дальше - больше".

На фото улыбающаяся Алена в лосинах и футболке позирует с измерительным метром на шее, и ее преображение не осталось для поклонников незамеченным. 

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"Хорошие результаты! Нет ничего мощнее цели, которую человек поставил и хочет добиться", - пишут в комментариях. - "За год сбросишь больше, эти 29 должны уйти с легкостью за полгода". "Скоро пышки не станет!" "Ты большая молодец, что начала заниматься собой. Это не так важно визуально, как внутренне".

Ранее alyona alyona призналась, что начала худеть, чтобы "раньше времени не окочуриться". "В этом году я мяса стараюсь не есть, минимизируя его употребление. Я начала интересоваться пользой многих вещей и верю в теорию, которая говорит, что употребление красного мяса влияет на весь организм, и в том числе на сердечно-сосудистую систему, - рассказала она вYouTube-шоу "Еда Дурнева". - Выбираю продукты, гликемический индекс которых не превышает 50".

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Знаменитости, Певица, Похудения, Alyona Alyona.

Автор:

Телеграф
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