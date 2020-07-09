Эмили Ратаковски покорила Сеть снимком с обнаженной грудью

Звезда любит стоять перед камерой в эротических аутфитах. Очередные сексуальные снимки также не остались без внимания ее многочисленной публики.

Модель Эмили Ратаковски в который раз потрясла своих поклонников ярким и неординарным образом.

На личной странице в инстаграме знаменитость радует свою почти 27-миллионную аудиторию подписчиков новыми сексуальными публикациями.

28-летняя модель позирует в черном прозрачном бюстгальтере. Также она одета в прозрачное платье нежно-розового цвета с расстегнутыми пуговицами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 8 Июл 2020 в 7:22 PDT

Волосы она собрала в прическу сзади, оставив только две пряди, которые падали на лицо.

Американская модель неоднократно позировала полностью обнаженной, прикрывая интимные зоны руками.