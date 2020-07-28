Show Must Go On: работа над новым сезоном МастерШеф Аматоры уже началась

Один из судей кулинарного шоу рассказал, что уже стартовала работа над новый сезоном МастерШеф.

Второй сезон МастерШеф. Профессионалы закончен, и поклонники ждут ответ на главный вопрос - будет ли продолжение культового шоу.

Обрадовать фанатов решил один из судей - шеф-повар, управляющий и совладелец ресторана Lucky Владимир Ярославский. На своей странице в Фейсбуке он написал, что работа над новым сезоном уже началась.

"Мы с Эктором Хименесом-Браво и Ольгой Мартыновской начали работать над новым сезоном МастерШеф. Аматоры. Это будет круто!" - сообщил Владимир.

С этого короткого сообщения понятно, что судейская тройка остается прежней, и уже скоро поклонники кулинарного шоу вновь увидят новые кулинарные испытания.