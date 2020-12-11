Телеведущая Эллен Дедженерес заразилась коронавирусом

Ведущая популярного дневного ток-шоу Эллен Дедженерес подхватила Covid-19. 10 декабря она получила позитивный тест на коронавирус.

Об этом Эллен сообщила на своей странице в Твиттере.

«Привет всем, я хочу сообщить вам, что у меня положительный результат на Covid-19. К счастью, сейчас я чувствую себя хорошо», - написала телеведущая, отметив, что она соблюдает все правила карантина и самоизолировалась.

В связи с болезнью Эллен, съемки ее ток-шоу пришлось приостановить. Шоу Дедженерес не будет выходить до января 2021 года.

Шоу Эллен Дедженерес начало свой путь в 2003 году, и это была уже третья попытка телеведущей открыть свою программу на телевидении. Программа выходит в формате ток-шоу на канале NBC в дневное время.

Во время своего шоу Эллен Дедженерес танцует и поет с аудиторией и своими звездными гостями. Часто проводит разные конкурсы и розыгрыши.

Напомним, что летом 2020 года шоу Эллен попало в скандал. Высшее руководство обвинили в буллинге и плохом отношении к работникам, в связи с чем были уволены три старших продюсера.

21 сентября состоялась премьера нового сезона ток-шоу, которое Эллен Дедженерес начала с извинений.