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Телеведущая Эллен Дедженерес заразилась коронавирусом

Телеведущая Эллен Дедженерес заразилась коронавирусом
11:39 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Ведущая популярного дневного ток-шоу Эллен Дедженерес подхватила Covid-19. 10 декабря она получила позитивный тест на коронавирус.

Об этом Эллен сообщила на своей странице в Твиттере.

«Привет всем, я хочу сообщить вам, что у меня положительный результат на Covid-19. К счастью, сейчас я чувствую себя хорошо», - написала телеведущая, отметив, что она соблюдает все правила карантина и самоизолировалась.

В связи с болезнью Эллен, съемки ее ток-шоу пришлось приостановить. Шоу Дедженерес не будет выходить до января 2021 года.

Шоу Эллен Дедженерес начало свой путь в 2003 году, и это была уже третья попытка телеведущей открыть свою программу на телевидении. Программа выходит в формате ток-шоу на канале NBC в дневное время.

Во время своего шоу Эллен Дедженерес танцует и поет с аудиторией и своими звездными гостями. Часто проводит разные конкурсы и розыгрыши.

Напомним, что летом 2020 года шоу Эллен попало в скандал. Высшее руководство обвинили в буллинге и плохом отношении к работникам, в связи с чем были уволены три старших продюсера.

21 сентября состоялась премьера нового сезона ток-шоу, которое Эллен Дедженерес начала с извинений.

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Все по теме:

Телеведущая, Коронавирус, Эллен Дедженерес, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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