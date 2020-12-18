Том Круз тайно встречается с актрисой фильма "Капитан Америка" (фото)

58-летний голливудский актер Том Круз, которые на днях жестко отругал съемочную команд за несоблюдение мер безопасности при коронавирусе, начал встречаться с партнершей по съемочной площадке "Миссия невыполнима 7" - 38-летней актрисой Хэйли Этвелл.

По сообщениям издания Hollywoodlife, Том и Хейли "сблизились" во время совместных съемок сцен.

"Том и Хейли поладили с первого дня", - сообщил газете источник. "Изоляция и все связанные с ней трудности еще больше сблизили их, и они стали практически неразлучны".

Стоить добавить, что у Тома Круза не было громких романов с тех пор, как он развелся с Кэти Холмс в 2012 году.

Хейли Этвелл - британская актриса. В основном известна благодаря роли агента Пегги Картер в фильмах "Первый мститель" и "Первый мститель: Другая война". В 2015-2016 годах она исполняла ведущую роль в американском телесериале "Агент Картер".

Ранее американский актер Том Круз прыгнул на мотоцикле со скалы - все ради нового фильма "Миссия невыполнима 7".