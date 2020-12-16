"Никаких извинений!" В сеть слили запись, как Том Круз матерно ругал подчиненных из-за COVID

Американский киноактер, кинорежиссер Том Круз жёстко раскритиковал своих подчинённых за несоблюдение карантинных мер безопасности на сьемках в Великобритании.

Об этом информирует Телеграмм канал Двач.

"Вот возьмите сами и скажите всем этим людям, что они потеряют свою работу и свои дома, потому что вся индустрия застопорилась. Но это не поможет им накрыть обеденный стол или заплатить за обучение в колледже. Вот с какой мыслью я ложусь спать каждую ночь - о будущем нашей гребаной индустрии", - сорвался Круз.

Отметим, что недавно съёмки «Миссия: Невыполнима 7» в очередной раз отложили – после того, как на площадке в Италии заразились 12 человек. Две недели назад работа над фильмом возобновилась в Великобритании, где и была сделана запись.





Напомним, в Великобритании, которая может "приблизится к катастрофе" в преддверии Рождества из-за всплеска новых случаев коронавируса, обнаружили одну из генетических мутаций COVID-19, которая распространяется очень быстро.