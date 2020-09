Разогнавшись спрыгнул со скалы: Том Круз проделал самый опасный трюк в своей жизни (Видео)

Эпизод снимался в Норвегии, где на популярной у бейсджамперов горе был сооружен внушительный пандус, который и был использован для прыжка.

Очевидцы произошедшего утверждают, что актер повторил трюк четыре раза прежде, чем отснятый материал полностью удовлетворил его и режиссера Кристофера МакКуорри. Приземлившись в долине на парашюте Круз успел пообщаться с восхищенными местными жителями и сфотографироваться с ними на память. Для съемок использовался вертолет и несколько квадакоптеров.

Отметим, что выполнению трюка, который стал одним из самых опасных в жизни актера, предшествовали многочисленные тренировки и точные расчеты. Том Круз несколько раз просто прыгал с парашютом со скалы, чтобы уточнить направление ветра и выбрать наиболее удачные ракурсы.

Tom Cruise is the biggest badass on planet Earth. Cruise accomplishes an insanely massive stunt during week one of filming for ‘Mission: Impossible 7’. Check it out...

