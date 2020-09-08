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Разогнавшись спрыгнул со скалы: Том Круз проделал самый опасный трюк в своей жизни (Видео)

Разогнавшись спрыгнул со скалы: Том Круз проделал самый опасный трюк в своей жизни (Видео)
Обновлено 01:54 Сегодня Телеграф kinonews
Во время съемок боевика "Миссия невыполнима 7" голливудский актер Том Круз, исполняющий главную роль, прыгнул на мотоцикле со скалы.

Эпизод снимался в Норвегии, где на популярной у бейсджамперов горе был сооружен внушительный пандус, который и был использован для прыжка.

Очевидцы произошедшего утверждают, что актер повторил трюк четыре раза прежде, чем отснятый материал полностью удовлетворил его и режиссера Кристофера МакКуорри. Приземлившись в долине на парашюте Круз успел пообщаться с восхищенными местными жителями и сфотографироваться с ними на память. Для съемок использовался вертолет и несколько квадакоптеров.

Отметим, что выполнению трюка, который стал одним из самых опасных в жизни актера, предшествовали многочисленные тренировки и точные расчеты. Том Круз несколько раз просто прыгал с парашютом со скалы, чтобы уточнить направление ветра и выбрать наиболее удачные ракурсы.

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Фильм "Миссия невыполнима 7", в котором команде Итана Ханта вновь предстоит спасать мир от различных угроз, должен был выйти в прокат летом 2021 года, но из-за эпидемии коронавируса съемки оказались отложены почти на полгода, а релиз перенесен на осень.

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Все по теме:

Том Круз, Фильмы, Миссия невыполнима 7.

Автор:

Телеграф
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