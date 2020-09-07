Новый "Чужой": Ридли Скотт рассказал о работе над очередным фильмом об инопланетных существах

Британский кинорежиссер и продюсер подтвердил, что работает над новым фильмом "Чужой".

В интервью Forbes Ридли Скотт рассказал о создании нового фантастического фильма из серии "Чужой". Вместе с тем, режиссер не ответил на вопрос о том, будет ли картина прямым продолжением "Прометея" (2012) или "Завета" (2017).

"Мы уже пытались еще раз изобрести колесо с фильмами "Чужой: Завет" и "Прометей". Будем ли мы делать это снова, спорно", - сказал Скотт.

Также режиссер отметил, что приквел только находится на стадии разработки.

Напомним, мировая премьера первого фильма "Чужой" состоялась 25 мая 1979 году. В главной роли сыграла американская актриса Сигурни Уивер. При бюджете в 11 млн долларов первая картина собрала более 100 миллионов долларов в прокате. В общей сложности, фильмы франшизы собрали в прокате 1,3 миллиарда долларов.

У фильма было несколько продолжений, которые сняли Джеймс Кэмерон, Дэвид Финчер и Жан-Пьер Жене.

Как сообщалось ранее, в сети появился второй трейлер сериала Ридли Скотта "Воспитанные волками".