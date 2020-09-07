Де Ниро, Томми Ли Джонс и Морган Фриман в комедии "Афера по-голливудски": трейлер (Видео)

В сети появился первый трейлер фильма под названием "Афера по-голливудски".

Стал доступен дебютный трейлер авантюристской комедии "Афера по-голливудски".

В главных ролях снимались Роберт Де Ниро, Морган Фримен, Томми Ли Джонс. В фильме также снялись Зак Брафф и Эмиль Хирш.

По сюжету двое продюсеров, задолжавших мафии, решают провернуть аферу: снять престарелого актера в экшне и подстроить его смерть, чтобы получить деньги по страховке. Однако на деле все оказывается сложнее.

Режиссеров картины стал Джордж Галло. Мировая премьера намечена на 13 ноября этого года.

Как сообщалось ранее, голливудский актер Роберт Де Ниро может присоединиться к предстоящему фильму Ридли Скотта "Гуччи".