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Де Ниро, Томми Ли Джонс и Морган Фриман в комедии "Афера по-голливудски": трейлер (Видео)

Де Ниро, Томми Ли Джонс и Морган Фриман в комедии "Афера по-голливудски": трейлер (Видео)
Обновлено 15:58 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
В сети появился первый трейлер фильма под названием "Афера по-голливудски".

Стал доступен дебютный трейлер авантюристской комедии "Афера по-голливудски".

В главных ролях снимались Роберт Де Ниро, Морган Фримен, Томми Ли Джонс. В фильме также снялись Зак Брафф и Эмиль Хирш.

По сюжету двое продюсеров, задолжавших мафии, решают провернуть аферу: снять престарелого актера в экшне и подстроить его смерть, чтобы получить деньги по страховке. Однако на деле все оказывается сложнее.

Осталось только определиться с датами: Netflix готовит продолжение фильма "Правосудие Спенсера"

Режиссеров картины стал Джордж Галло. Мировая премьера намечена на 13 ноября этого года.

Как сообщалось ранее, голливудский актер Роберт Де Ниро может присоединиться к предстоящему фильму Ридли Скотта "Гуччи".

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Все по теме:

Морган Фриман, Трейлер, Роберт Де Ниро, Томми Ли Джонс, Афера по-голливудски.

Автор:

Телеграф
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