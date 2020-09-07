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Осталось только определиться с датами: Netflix готовит продолжение фильма "Правосудие Спенсера"

Осталось только определиться с датами: Netflix готовит продолжение фильма "Правосудие Спенсера"
Обновлено 11:40 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com
Фильм Netflix "Правосудие Спенсера" (Spenser Confidential), главную роль в котором сыграл Марк Уолберг, получит продолжение. Об этом Collider сообщил режиссер боевика Питер Берг.

Сиквел уже находится на ранних стадиях разработки, а Брайан Хелгеленд занимается черновой версией сценария.

"Мы определенно снимем "Правосудие Спенсера 2", осталось только определиться с датами" — заявил Берг.

Съемки второй части комедийного боевика стартуют не раньше 2022 года.

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Напомним, по сюжету бывший полицейский Спенсер (Марк Уолберг) выходит из тюрьмы по ложному обвинению и пытается начать новую жизнь, но сначала ему нужно помочь другу и бывшему тренеру по боксу Генри (Алан Аркин) с многообещающим новичком Хоуком (Уинстон Дюк). Все осложняется убийством двух бывших коллег Спенсера.

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Кино, Фильм, Netflix.

Автор:

Телеграф
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