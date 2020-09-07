Осталось только определиться с датами: Netflix готовит продолжение фильма "Правосудие Спенсера"

Сиквел уже находится на ранних стадиях разработки, а Брайан Хелгеленд занимается черновой версией сценария.
"Мы определенно снимем "Правосудие Спенсера 2", осталось только определиться с датами" — заявил Берг.
Съемки второй части комедийного боевика стартуют не раньше 2022 года.
Напомним, по сюжету бывший полицейский Спенсер (Марк Уолберг) выходит из тюрьмы по ложному обвинению и пытается начать новую жизнь, но сначала ему нужно помочь другу и бывшему тренеру по боксу Генри (Алан Аркин) с многообещающим новичком Хоуком (Уинстон Дюк). Все осложняется убийством двух бывших коллег Спенсера.