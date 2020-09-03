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Кит Харингтон появится во втором сезоне "Преступника" от Netflix: трейлер (Видео)

Кит Харингтон появится во втором сезоне "Преступника" от Netflix: трейлер (Видео)
Обновлено 16:05 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Стриминговый сервис Netflix презентовал трейлер нового сезона криминального сериала "Преступник".

Исполнитель роли Джона Сноу в "Игре престолов" Кит Харингтон станет участником сериала Netflix "Преступник". Актер исполнит роль подозреваемого во втором эпизоде нового сезона сериала.

У сериала очень необычная концепция. Это сериал-антология, каждая серия которого рассказывает о своем преступлении. Но все действие разворачивается в одних декорациях - в комнате для допросов. Каждый раз следователи ищут, как лучше всего подобраться к подозреваемому: поговорить по душам, напугать, давить фактами или попытаться обмануть. Допросы превращаются в захватывающие дуэли. А едва заметная эмоция, мелькнувшая на лице допрашиваемого, может сообщить больше, чем развернутый ответ.

В других сериях обвинения будут выдвигаться против Софи Оконедо, Кунала Найяра ("Теория большого взрыва") и Шэрон Хорган.

Первый сезон вышел на Netflix в 2019 году и включал в себя четыре истории, рассказанные в 12 эпизодах. Его автором стал режиссер Джим Филд Смит.

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Премьера второго сезона "Преступника" назначена на 16 сентября этого года.

Как сообщалось ранее, Кит Харингтон решил избавиться от образа милого Джона Сноу, и добавил своему образу брутальности.

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Все по теме:

Преступник, Трейлер, Netflix, Кит Харингтон.

Автор:

Телеграф
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