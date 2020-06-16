Как на счет брутального Джона Сноу? Кит Харингтон сменил имидж

Актер решил избавиться от образа милого Джона Сноу, и добавил своему образу брутальности.

Кит Харингтон, сыгравший в "Игре престолов" кучерявого милаху Джона Сноу, кардинально сменил имидж. В дни карантина посещать парикмахера стало куда труднее. Судя по всему, к решению этого вопроса актер подошел категорично.

Харингтона с новой стрижкой заприметили во время прогулки в Лондоне с собакой, и фотографии актера тут же стали вирусными. От такой брутальности фаны моментально потеряли голову - кажется, некоторые даже подзабыли, что он женат на Роуз Лесли.

"Я готов преклонить колено перед Китом Харингтоном", - смеются в комментариях. Как добавили фаны, Джон Сноу теперь умер, но никто особо и не против, ведь есть брутальный Харингтон.

Kit Harington with a new haircut! pic.twitter.com/cfwS97ovmk — Jon Snow (@LordSnow) June 15, 2020

Финал "Игры престолов" отшумел год назад, и все это время Харингтон не сидел без дела - как стало известно позже, актер снимался в новом фильме Marvel "Вечные" и даже успел подлечиться от алкогольной зависимости. Сейчас, насколько можно судить по снимкам, актер пребывает в полном здравии.

"Хорошо, что я прочитала, что это Кит Харингтон. Я бы его не узнала", "Отлично выглядит", - добавили под снимками.