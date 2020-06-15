Дуа Липа похвасталась новым цветом волос: "Чем ярче волосы, тем ближе к Богу" (Фото)

Поклонники 24-летней американской певицы пришли в восторг от нового образа девушки.

Известная певица Дуа Липа решилась на эксперимент с цветом волос. Это уже не первое перевоплощение звезды за карантинный период. После двух смен цвета Дуа Липа остановилась на насыщенном клубничном оттенка.

Фотографию с новым цветом волос Дуа Липа опубликовала в Instagram.

На фото Дуа Липа позирует в белом кроп-топе и высоких белых шортах Alexander Wang. Фотографию певица подписала следующим образом: "Чем ярче волосы, тем ближе к Богу".

View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa) on Jun 12, 2020 at 4:38am PDT

Напомним, месяц назад австралийская певица Sia презентовала песню Saved My Life, написанную в соавторстве с Дуа Липой.