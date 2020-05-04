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Понедельник, 04.05.2020

Sia представила второй в этом году хит "Saved My Life"

Австралийская певица Sia презентовала песню Saved My Life, написанную в соавторстве с Дуа Липой. Прибыль от продаж песни будет отправлена в благотворительные организации - Ameriсares и Core Response. Напомним, в начале года певица представила песню Original, вошедшую в саундтрек к фильму "Дулиттл" с Робертом Дауни-младшим.
112.ua
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Песня, Сиа, Дуа Липа, Saved My Life.
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