Sia представила второй в этом году хит "Saved My Life"

Австралийская певица Sia презентовала песню Saved My Life, написанную в соавторстве с Дуа Липой. Прибыль от продаж песни будет отправлена в благотворительные организации - Ameriсares и Core Response. Напомним, в начале года певица представила песню Original, вошедшую в саундтрек к фильму "Дулиттл" с Робертом Дауни-младшим.