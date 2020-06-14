Рита Ора показала горячий образ для спортивной тренировки (Фото)

Популярная певица на карантине не раз радовала нас шикарными фото в купальниках и сложно было не заметить, звезда находится в прекрасной форме.
А все потому, что Рита Ора активно тренируется дома и выбирает для занятий стильные спортивные комплекты.
На днях Рита поделилась в Instagram новым фото, на котором позирует в легинсах пыльно-розового цвета и белоснежном топе. На фоне смуглой кожи такой наряд выглядит сногсшибательно, а еще эффектнее образ смотрится за счет золотистых украшений.
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К слову, с любимыми цепочками звезда, кажется, не расстается никогда и носит их даже с купальниками.