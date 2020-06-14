Рита Ора показала горячий образ для спортивной тренировки (Фото)

Американская певица продолжает покорять фанатов своими спортивными навыками.

Популярная певица на карантине не раз радовала нас шикарными фото в купальниках и сложно было не заметить, звезда находится в прекрасной форме.

А все потому, что Рита Ора активно тренируется дома и выбирает для занятий стильные спортивные комплекты.

На днях Рита поделилась в Instagram новым фото, на котором позирует в легинсах пыльно-розового цвета и белоснежном топе. На фоне смуглой кожи такой наряд выглядит сногсшибательно, а еще эффектнее образ смотрится за счет золотистых украшений.

View this post on Instagram A post shared by RITA ORA (@ritaora) on Jun 9, 2020 at 9:32am PDT

К слову, с любимыми цепочками звезда, кажется, не расстается никогда и носит их даже с купальниками.