Превращается в "мужчину": Кончита Вурст предстала в новом образе (Фото)

Австрийский певец Томас Нойвирт становится не похож на всем известную нам Кончиту Вурст.

Скандальная звезда "Евровидения" Том Нойвирт, более известный под псевдонимом Кончита Вурст, все чаще стал эпатировать публику новыми образами.

На этот раз артист сфотографировался во всем розовом. Фото он выложил на своей странице в Instagram.

На фото Том сидит на полу в розовых вельветовых брюках и розовой футболке. Но и этого артисту показалось мало. Вдобавок ко всему он надел очки с розовыми линзами.

View this post on Instagram A post shared by Conchita WURST (@conchitawurst) on Jun 12, 2020 at 4:16am PDT

Пожалуй, это один из самых экстремальных образов певца за последнее время. Ведь уже несколько месяцев Том Нойвирт предпочитает темные оттенки в одежде и более мужественный вид.

Напомним, эпатажная певица Кончита Вурст стала известна международной общественности после того, как выиграла "Евровидение" в 2014 году. Необычная внешность певицы, с длинными волосами и бородой, дополненная яркими концертными платьями, вызвала неоднозначную реакцию публики.