Вдохновлен семьей: Джейми Фокс сыграет в новом комедийном сериале Netflix

Также актер выступит исполнительным продюсером шоу.
Сериал вдохновлен отношениями Фокса и его дочери Корин, которая также будет продюсером.
Как сообщает The Hollywood Reporter, Бентли Кайл Эванс, который работал с Фоксом над ситкомом девяностых "Шоу Джейми Фокса", будет выступать в роли шоураннера. Режиссером значится Кен Уиттингем ("Современная семья").
В актерский состав также входят бывший партнер Фокса по сериалу "В ярких красках" Дэвид Алан Грир, Кайла Дрю Симмонс, Порша Коулмэн и Джонатан Кайт.
О дате выхода сериала не сообщается.