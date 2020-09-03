Вдохновлен семьей: Джейми Фокс сыграет в новом комедийном сериале Netflix

Лауреат "Оскара" Джейми Фокс ("Рэй") снимется в комедийном сериале "Папа, перестань смущать меня" (Dad Stop Embarrassing Me) для Netflix.

Также актер выступит исполнительным продюсером шоу.

Сериал вдохновлен отношениями Фокса и его дочери Корин, которая также будет продюсером.

Как сообщает The Hollywood Reporter, Бентли Кайл Эванс, который работал с Фоксом над ситкомом девяностых "Шоу Джейми Фокса", будет выступать в роли шоураннера. Режиссером значится Кен Уиттингем ("Современная семья").

В актерский состав также входят бывший партнер Фокса по сериалу "В ярких красках" Дэвид Алан Грир, Кайла Дрю Симмонс, Порша Коулмэн и Джонатан Кайт.

О дате выхода сериала не сообщается.