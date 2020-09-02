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Создатели "Игры престолов" готовят новый проект для Netflix

Создатели "Игры престолов" готовят новый проект для Netflix
Обновлено 13:34 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com
Шоураннеры "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс снимут для стримингового сервиса новый сериал по мотивам фантастической трилогии китайского автора Лю Цысиня.

Сценарий сериала они напишут вместе с Александром Ву. Продюсерами экранизации выступят Райан Джонсон и компания Брэда Питта Plan B.

Сериал будет основан на трилогии, включающей "Задачу трех тел", "Темный лес" и "Вечная жизнь Смерти". Это одна из самых известный фантастических книжных серий, которая принесла своему автору Лю Цысиню славу не только в Китае, но и во всем мире. Книги написаны в 2006 году и рассказывают о последствиях культурной революции в Китае и секретном проекте по связи с инопланетянами.

"Трилогия Лю Цысина — это самая амбициозная фантастика, которую мы читали, переносящая тебя в 1960-е и конец времен, в начало зарождения нашей маленькой голубой точки и на самый край вселенной. Мы готовы посвятить следующие несколько лет работе над шоу", - отметили Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс.

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Дата выхода сериала пока что не сообщается.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Netflix, Дэвид Бениофф, Дэниел Бретт Уайсс.

Автор:

Телеграф
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