Маргарет Куэлли получила роль в новом сериале Netflix

Актриса Маргарет Куэлли ("Однажды... в Голливуде") присоединилась к новому проекту сервиса Netflix.

Куэлли сыграет главную роль в сериале "Горничная" (Maid) по мотивам биографической книги Стефани Лэнд "Горничная: Тяжелый труд, низкая оплата и воля матери к выживанию" (Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive).

Шоу расскажет о матери-одиночке Алекс, которая решает стать горничной, чтобы заработать себе на жизнь и не оказаться на улице. Ей приходится постоянно бороться с бедностью, бездомностью и бюрократией, но она не теряет чувство юмора и оптимизм.

Автором сценария, исполнительным продюсером и шоураннером выступит Молли Смит Метцлер ("Оранжевый — хит сезона"). Одним из продюсеров сериала станет Марго Робби.

О дате выхода сериала не сообщается.