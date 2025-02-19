Родился в Украине, а теперь называет себя ватником: что говорит о войне киевлянин Игорь Ливанов

Актер вырос в Киеве, но стал поддерживать убийства мирных украинцев

Нередко артисты, родившееся в Украине, строят карьеру в стране-агрессорше, а потом говорят о "фашистах" на родине. К примеру, Игорь Ливанов, который вырос в Киеве, теперь поддерживает убийства украинцев.

Актер известен по ролям в фильмах "Господа офицеры" и "Грозовые ворота". Его родители были руководителями кукольного кружка в Доме пионеров Октябрьского района города Киева. Имеет старшего брата, который тоже стал известным актером, Аристарха Ливанова.

Игорь Ливанов родился 15 ноября 1953 года. Украину он покинул в студенческие годы, окончил Российский государственный институт сценических искусств в Петербурге. С 1976 года служил в морской пехоте Тихоокеанского флота СССР под Владивостоком.

Что говорит о войне Игорь Ливанов

В 2014 году актер был с гастролями в Киеве и видел Евромайдан из окна гостиницы "Украина". Возвратившись в Россию, Ливанов начал рассказывать пропагандистским СМИ о "фашизме" и "сатанизме" в Украине.

"Метастазы "Галичины" дали корни по всей Украине, которые трудно будет вырвать. Я немного интересовался и читал о преступлениях СС "Галичина". Это немыслимо, нормальный человек такое не может совершать. Христианин не может. Это сатанизм в чистом виде. Это жестокость средневековая – убийства детей, новорождённых в утробе матери. Это немыслимо. Как это искоренить?" – бредил путинист.

С 2020 года артисту запрещен въезд в Украину из-за незаконного посещения аннексированного РФ Крыма. "Если у меня еще какие-то связи оставались, все-таки это моя родина, где я родился, то теперь это все заканчивается. Я не хочу переживать. Понятно, что это все тот же вопрос "чей Крым?". Крым – наш", — говорил Ливанов. Есть в базе "Миротворец".

В 2022 году открыто поддержал российское вторжение в Украину и мобилизацию в стране-террористке. Гордо называет себя ватником: "Да, я ватник. Я тот самый ватник, который Чехов, Толстой, Тургенев, — это все ватники. Я знаю других актеров, я горжусь, что у них такая позиция. Например, Володя Стеклов, он из Луганска, практически оттуда не вылезает".

Личная жизнь Игоря Ливанова

Первая жена, Татьяна Пискунова и дочь Ольга погибли в железнодорожной катастрофе в Каменске-Шахтинском 7 августа 1987 года. Второй супругой была актриса Ирина Ливанова, с которой в браке родился сын Андрей. В 25 лет мужчина умер у себя дома (1989-2015). Позже Ливанова ушла к путинисту Сергею Безрукову. Нынешняя жена — юрист Ольга, есть двое сыновей.

Ливанов с Ириной Безруковой

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