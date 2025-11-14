Ярмольник рассказал, что положил в гроб уже третьему артисту

Известному российскому телеведущему Юрию Николаеву положили в гроб некоторые вещи. Это случилось во время похорон артиста в субботу, 8 ноября, на Троекуровском кладбище в Москве.

Что нужно знать:

Леонид Ярмольник положил в гроб несколько предметов

По словам путинского актера, те же вещи он оставлял в гробах Янковского и Абдулова

Артист присутствовал на церемонии прощания вместе с известными пропагандистами

Российский актер Леонид Ярмольник, поддержавший аннексию Крыма и попавший в "Миротворец", был на церемонии прощания с покойным коллегой-путинистом и признался одному из пропагандистских росСМИ, что положил в гроб кофе и сигареты. Эти вещи он уже клал на похоронах других друзей по сцене — советским актерам Олегу Янковскому и Александру Абдулову.

Юра обожал огненный кофе. Но он в жизни не весь кофе выпил и не все сигареты выкурил. Поэтому сегодня, в третий раз в жизни, я кладу в гроб сигареты и зажигалку. Клал их на похоронах Олега Янковского и Александра Абдулова. Теперь вот и Юрию Николаеву. Чтобы они вместе курили там Леонид Ярмольник

Леонид Ярмольник на похоронах Николаева

Напомним, что известный телеведущий ушел из жизни 4 ноября 2025 года в одной из московских клиник, куда его доставили из-за пневмонии и критически низкого уровня кислорода в крови. Церемония прощания с Николаевым прошла в Большом траурном зале Троекуровского кладбища, где также покоятся певец Вячеслав Добрынин, модельер Валентин Юдашкин, умерший в марте Бедрос Киркоров и другие артисты страны-агрессорши.

На мероприятии были замечены ярые приверженцы войны против Украины, включая музыканта Александра Маршала, композитора Юрия Антонова, телеведущего Леонида Ярмольника, Игоря Николаева, Валерия Сюткина.

Ранее сообщалось, что Николаев похоронен рядом с известным шоуменом Зеленским. У путиниста остались жена и племянники, которые претендуют на его наследство.