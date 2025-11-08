Рядом похоронен и Киркоров

Телеведущий и актер Юрий Николаев будет покоиться рядом с известным в России шоуменом и многими сторонниками войны в Украине. Гроб с телом артиста показали в сети.

Что нужно знать:

В Москве хоронят ведущего "Песни года" Юрия Николаева

У могилы артиста установлены два траурных шатра

Ведущий будет покоиться рядом с Зеленским, Киркоровым, Юдашкиным и другими

В субботу, 8 ноября, на престижном московском Троекуровском кладбище проходят похороны ведущего программы "Песня года" Николаева. Известно, что российского артиста похоронят на 21-м участке. У его выкопанной могилы уже установлены два траурных шатра.

Прощание с ведущим состоялось в Большом траурном зале кладбища, где также захоронены певец Вячеслав Добрынин, модельер Валентин Юдашкин, скончавшийся в марте 2025 года Бедрос Киркоров и другие представители шоу-бизнеса страны-агрессора, а также российский телеведущий и шоумен Михаил Зеленский, который умер от сердечного приступа в январе 2022 года. Ему было 46 лет.

Напомним, что Николаева не стало на 77 году жизни от рака. У путиниста остались жена и племянники, которые претендуют на его наследство.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 28 сентября в Москве прошла церемония прощания с пропагандистом Тиграном Кеосаяном. Почтил его память Путин, отправив на мероприятие ядовитый венок. К слову, где похоронен Кеосаян, неизвестно до сих пор.