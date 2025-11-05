Укр

Детей нет, только племянники: кому достанется внушительное наследство умершего телеведущего Николаева

Юрий Николаев и его жена Эллеонора позаботились о своих племянниках Новость обновлена 05 ноября 2025, 11:08
Юрий Николаев и его жена Эллеонора позаботились о своих племянниках. Фото Коллаж "Телеграф"

Уже известно, кому телеведущий отписал загородный дом

Юрий Николаев — известный российский телеведущий, который прославился тем, что вел популярные программы "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Песня года" и другие. Во вторник, 4 ноября, стало известно, что 76-летний артист умер.

Что стоит знать:

  • Телеведущий Юрий Николаев умер от осложнений онкологии
  • Он не имел детей, поэтому близко общался с детьми сестры
  • Его квартира достанется жене, а загородный дом — племянникам

"Телеграф" рассказывает, что известно о семье Юрия Николаева, и кому достанется его наследство после смерти.

Юрий Николаев фото

Юрий Николаев — личная жизнь

Телеведущий дважды был женат. Первый его брак, с однокурсницей Галиной, был кратковременным. Второй избранницей Николаева стала сестра его друга-актера Рональда Грависа — Элеонора Гравис, с которой он прожил всю жизнь.

Юрий Николаев и его жена Элеонора, фото

Известно, что Юрий и Элеонора познакомились, когда ему было 18, а ей 15 лет. Она имеет экономическое образование, окончила Московский финансовый институт. Они поженились в апреле 1975 года, но детей у пары не было. Поэтому Николаев близко общался со своими племянниками.

Телеведущий давно перевез в Москву детей сестры — племянника и племянницу. Известно, что любимой племяннице Оле много лет назад Николаев купил квартиру в Москве. А свой загородный дом на Истре отписал Оле и ее брату еще при жизни.

дом Николаева на Истре

Единственной и первой наследницей Юрия Николаева является его жена Элеонора. Общие накопления и квартира в центре Москвы, стоимостью примерно 120 миллионов рублей достанутся именно ей. А вот загородный дом получат племянники — жена телеведущего не возражала этому решению мужа.

Юрий Николаев фото

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорил о войне умерший российский ведущий Николаев. Он получил грамоту от Путина и "плевал" на санкции.

