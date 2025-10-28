Укр

Убивал людей в Украине? Что говорил о войне умерший звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
1668
Роман Попов умер в возрасте 40 лет Новость обновлена 28 октября 2025, 15:18
Роман Попов умер в возрасте 40 лет. Фото Коллаж "Телеграф"

Актер, рожденный в Украине, боялся ляпнуть лишнее из-за страха

Роман Попов — известный российский актер, который прославился ролью Игоря Мухина в сериале "Полицейский с Рублевки". Во вторник, 20 октября, стало известно, что актер умер — его жизнь унес рак мозга, с которым он боролся с 2018 года.

"Телеграф" расскажет, что известно о позиции Романа Попова касательно войны в Украине и как он убивал людей.

Роман Попов — был на войне, но был против войны

Российский комедийный актер и участник Comedy Club Роман Попов был уроженцем Украины — он родился в Конотопе Сумской области. Однако в детстве семья переехала в Россию, где и осталась на много лет.

Роман Попов умер фото

И только в 2003 году семья Поповых перебралась жить в Сочи. Уже там Роман начал проявлять актерские и юмористические таланты, играл в КВН и много выступал. А в 2013 году перебрался в Москву и стал резидентом Comedy Club.

Роман Попов умер фото

Попов предпочитал держать рот на замке и не делать резких заявлений относительно войны в Украине. Тем не менее, он молча поддерживал путинский режим и ездил в оккупированный Крым на съемки, за что попал в базу "Миротворца".

Роман Попов умер, жена фото

В сети есть только одно интервью актера, в котором он косвенно затронул тему войны. В 2024 году в выпуске "Макарена" в российской соцсети "Вконтакте", уроженец Конотопа признался, что был участником боевых действий и убивал людей.

При этом актер не стал уточнять детали — ни о какой войне идет речь, ни о том, каким друзьям он там помогал. Однако в данном контексте можно предположить, что речь идет именно о войне в Украине.

Я был на войне во время боевых действий. Помогал своим друзьям. Как, тоже не могу сказать. Это мое личное дело. Есть вероятность словить пулю в любой ситуации, сидя в окопе. Я мастер спорта по стрельбе. Мое умение было нужным на тот момент. Есть люди, в которых нужно стрелять

Роман Попов

Роман Попов умер фото

При этом Попов заявил, что он против войн, как явлений и называл себя пацифистом. По словам актера, в мире есть много вещей, которыми люди могут вместе заниматься вместо того, чтобы убивать друг друга.

Роман Попов умер фото

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас актер Артур Смольянинов, который поддержал Украину. Сбежал из России в начале войны.

Теги:
#Умер актер #Роман Попов #Полицейский с Рублевки #Игорь Мухич