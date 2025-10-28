Убивал людей в Украине? Что говорил о войне умерший звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов

Актер, рожденный в Украине, боялся ляпнуть лишнее из-за страха

Роман Попов — известный российский актер, который прославился ролью Игоря Мухина в сериале "Полицейский с Рублевки". Во вторник, 20 октября, стало известно, что актер умер — его жизнь унес рак мозга, с которым он боролся с 2018 года.

"Телеграф" расскажет, что известно о позиции Романа Попова касательно войны в Украине и как он убивал людей.

Роман Попов — был на войне, но был против войны

Российский комедийный актер и участник Comedy Club Роман Попов был уроженцем Украины — он родился в Конотопе Сумской области. Однако в детстве семья переехала в Россию, где и осталась на много лет.

И только в 2003 году семья Поповых перебралась жить в Сочи. Уже там Роман начал проявлять актерские и юмористические таланты, играл в КВН и много выступал. А в 2013 году перебрался в Москву и стал резидентом Comedy Club.

Попов предпочитал держать рот на замке и не делать резких заявлений относительно войны в Украине. Тем не менее, он молча поддерживал путинский режим и ездил в оккупированный Крым на съемки, за что попал в базу "Миротворца".

В сети есть только одно интервью актера, в котором он косвенно затронул тему войны. В 2024 году в выпуске "Макарена" в российской соцсети "Вконтакте", уроженец Конотопа признался, что был участником боевых действий и убивал людей.

При этом актер не стал уточнять детали — ни о какой войне идет речь, ни о том, каким друзьям он там помогал. Однако в данном контексте можно предположить, что речь идет именно о войне в Украине.

Я был на войне во время боевых действий. Помогал своим друзьям. Как, тоже не могу сказать. Это мое личное дело. Есть вероятность словить пулю в любой ситуации, сидя в окопе. Я мастер спорта по стрельбе. Мое умение было нужным на тот момент. Есть люди, в которых нужно стрелять Роман Попов

При этом Попов заявил, что он против войн, как явлений и называл себя пацифистом. По словам актера, в мире есть много вещей, которыми люди могут вместе заниматься вместо того, чтобы убивать друг друга.

