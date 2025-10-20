Умер фронтмен группы Green Grey Андрей Яценко (фото)

Только на днях он презентовал перевод легендарного хита

В сети сообщили о смерти лидера группы Green Grey Андрей Яценко. Публикации об этом появилось на странице музыканта в Facebook. О причинах смерти 55-летнего гитариста пока ничего не известно.

Андрей Яценко был известный под сценическим именем Diezel. Только на днях коллектив презентовал в соцсетях перевод на украинский язык легендарного хита "Под дождем". Теперь же на странице музыканта появилось фото с черной ленточкой и траурная картинка со свечой. Поклонники группы растеряны и спрашивают в комментариях, что случилось.

Скриншот страницы Андрея Яценко в Фейсбук

Что известно про Андрея Яценко?

Украинский рок-музыкант, композитор, гитарист и основатель группы Green Grey Андрей Яценко родился в Киеве 25 декабря 1969 года. Он был одним из тех, кто принял участие в создании проевропейского мировосприятия в Украине на рубеже XX-XXI веков.

Green Grey, которую основал Яценко — одна из первых рок-групп Независимой Украины, созданная весной 1993 года. В ней музыкант выступал под сценическим именем Diezel. Он был кумиром миллионов украинцев в начале нулевых.

Недавно группа сделала сюрприз фанатам — они перевели на украинский язык свой хит "Под дождем". Ролик с новым звучанием "Ще не вщент під дощем" был опубликован на странице музыканта всего пять дней назад и был высоко оценен украинцами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети высмеяли новую песню Потапа. Его новый трек называют "испанским стыдом".