"Перешел на испанский рэп, а получается испанский стыд": в сети высмеяли новую песню Потапа (видео)

Артист взбудоражил сеть очередной выходкой

Потап (Алексей Потапенко) — известный украинский рэпер и продюсер, который с начала полномасштабной войны не живет в Украине, хотя несколько раз наведывался в Киев. Сейчас он активно строит карьеру за границей — то в Испании, то в США. На днях Потап презентовал новый трек на испанском языке и тут же получил волну хейта в соцсетях.

В новом видео, которое Алексей опубликовал в своем Instagram, он предстал в спортивном образе на баскетбольной площадке. Он активно жестикулирует и пританцовывает, при этом исполняет рэп на испанском языке.

Новая композиция имеет название Toma Toma, однако ее все еще нет на ютубе. Похоже, этим коротким видео в соцсети Потап только анонсировал премьеру.

Однако реакция не заставила себя ждать. Пользователи соцсетей бурно отреагировали на испанский рэп Потапа в комментариях:

Перешел на испанский рэп, а получается испанский стыд

Это неожиданный поворот

Хотел было лайк поставить. Нет такого символа. Одна чертовщина и ненависть

"Кукарек-кукарек" — вот и весь трек

Это португальский, типа бразильский фанк

Больше понял, чем с его предыдущих хитов

Испанский рэп (фанк)?

Когда выучил 2 слова на испанском и записал с этого рэп

Когда уже этот позор закончится

Потап, ты бы еще на испанский танец перешел, а то рэп — это уже вчерашний день.

Может себе позволить, ему же не надо долг родине отдавать

Испанский стыд

Комментарии под новым видео Потапа

