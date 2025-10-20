Укр

"Перешел на испанский рэп, а получается испанский стыд": в сети высмеяли новую песню Потапа (видео)

Галина Струс
Потап нарвался на критику из-за нового трека на испанском языке Новость обновлена 20 октября 2025, 12:12
Потап нарвался на критику из-за нового трека на испанском языке. Фото https://www.instagram.com/realpotap/

Артист взбудоражил сеть очередной выходкой

Потап (Алексей Потапенко) — известный украинский рэпер и продюсер, который с начала полномасштабной войны не живет в Украине, хотя несколько раз наведывался в Киев. Сейчас он активно строит карьеру за границей — то в Испании, то в США. На днях Потап презентовал новый трек на испанском языке и тут же получил волну хейта в соцсетях.

В новом видео, которое Алексей опубликовал в своем Instagram, он предстал в спортивном образе на баскетбольной площадке. Он активно жестикулирует и пританцовывает, при этом исполняет рэп на испанском языке.

Новая композиция имеет название Toma Toma, однако ее все еще нет на ютубе. Похоже, этим коротким видео в соцсети Потап только анонсировал премьеру.

Однако реакция не заставила себя ждать. Пользователи соцсетей бурно отреагировали на испанский рэп Потапа в комментариях:

  • Перешел на испанский рэп, а получается испанский стыд
  • Это неожиданный поворот
  • Хотел было лайк поставить. Нет такого символа. Одна чертовщина и ненависть
  • "Кукарек-кукарек" — вот и весь трек
  • Это португальский, типа бразильский фанк
  • Больше понял, чем с его предыдущих хитов
  • Испанский рэп (фанк)?
  • Когда выучил 2 слова на испанском и записал с этого рэп
  • Когда уже этот позор закончится
  • Потап, ты бы еще на испанский танец перешел, а то рэп — это уже вчерашний день.
  • Может себе позволить, ему же не надо долг родине отдавать
  • Испанский стыд
Потап, испаснкий рэп
Комментарии под новым видео Потапа

