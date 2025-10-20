"Перешел на испанский рэп, а получается испанский стыд": в сети высмеяли новую песню Потапа (видео)
Артист взбудоражил сеть очередной выходкой
Потап (Алексей Потапенко) — известный украинский рэпер и продюсер, который с начала полномасштабной войны не живет в Украине, хотя несколько раз наведывался в Киев. Сейчас он активно строит карьеру за границей — то в Испании, то в США. На днях Потап презентовал новый трек на испанском языке и тут же получил волну хейта в соцсетях.
В новом видео, которое Алексей опубликовал в своем Instagram, он предстал в спортивном образе на баскетбольной площадке. Он активно жестикулирует и пританцовывает, при этом исполняет рэп на испанском языке.
Новая композиция имеет название Toma Toma, однако ее все еще нет на ютубе. Похоже, этим коротким видео в соцсети Потап только анонсировал премьеру.
Однако реакция не заставила себя ждать. Пользователи соцсетей бурно отреагировали на испанский рэп Потапа в комментариях:
- Перешел на испанский рэп, а получается испанский стыд
- Это неожиданный поворот
- Хотел было лайк поставить. Нет такого символа. Одна чертовщина и ненависть
- "Кукарек-кукарек" — вот и весь трек
- Это португальский, типа бразильский фанк
- Больше понял, чем с его предыдущих хитов
- Испанский рэп (фанк)?
- Когда выучил 2 слова на испанском и записал с этого рэп
- Когда уже этот позор закончится
- Потап, ты бы еще на испанский танец перешел, а то рэп — это уже вчерашний день.
- Может себе позволить, ему же не надо долг родине отдавать
- Испанский стыд
