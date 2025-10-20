"Перейшов на іспанський реп, а виходить іспанський сором": у мережі висміяли нову пісню Потапа (відео)
Артист розбурхав мережу черговою витівкою
Потап (Олексій Потапенко) — відомий український репер та продюсер, який з початку повномасштабної війни не живе в Україні, хоча кілька разів навідувався до Києва. Наразі він активно будує кар’єру за кордоном — то в Іспанії, то в США. Днями Потап презентував новий трек іспанською мовою і відразу отримав хвилю хейту в соцмережах.
У новому відео, яке Олексій опублікував у своєму Instagram, він постав у спортивному образі на баскетбольному майданчику. Він активно жестикулює і пританцьовує, при цьому виконує реп іспанською мовою.
Нова композиція має назву Toma Toma, проте її все ще немає на ютубі. Схоже, цим коротким відео у соцмережі Потап лише анонсував прем’єру.
Проте реакція не забарилася. Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на іспанський реп Потапа в коментарях:
- Перейшов на іспанський реп, а виходить іспанський сором
- Це несподіваний поворот
- Хотів лайк поставити. Нема такого символу. Одна чортівня та ненависть
- "Кукарек-кукарек" — ось і весь трек
- Це португальська, типу бразильський фанк
- Більше зрозумів, ніж із його попередніх хітів
- Іспанський реп (фанк)?
- Коли вивчив 2 слова іспанською і записав з цього реп
- Коли вже ця ганьба закінчиться
- Потапе, ти б ще на іспанський танець перейшов, бо реп — це вже вчорашній день.
- Може собі дозволити, йому ж не треба борг батьківщині віддавати
- Іспанський сором
