"Перейшов на іспанський реп, а виходить іспанський сором": у мережі висміяли нову пісню Потапа (відео)

Галина Струс
Потап нарвався на критику через новий трек іспанською мовою Новина оновлена 20 жовтня 2025, 12:12
Потап нарвався на критику через новий трек іспанською мовою. Фото https://www.instagram.com/realpotap/

Артист розбурхав мережу черговою витівкою

Потап (Олексій Потапенко) — відомий український репер та продюсер, який з початку повномасштабної війни не живе в Україні, хоча кілька разів навідувався до Києва. Наразі він активно будує кар’єру за кордоном — то в Іспанії, то в США. Днями Потап презентував новий трек іспанською мовою і відразу отримав хвилю хейту в соцмережах.

У новому відео, яке Олексій опублікував у своєму Instagram, він постав у спортивному образі на баскетбольному майданчику. Він активно жестикулює і пританцьовує, при цьому виконує реп іспанською мовою.

Нова композиція має назву Toma Toma, проте її все ще немає на ютубі. Схоже, цим коротким відео у соцмережі Потап лише анонсував прем’єру.

Проте реакція не забарилася. Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на іспанський реп Потапа в коментарях:

  • Перейшов на іспанський реп, а виходить іспанський сором
  • Це несподіваний поворот
  • Хотів лайк поставити. Нема такого символу. Одна чортівня та ненависть
  • "Кукарек-кукарек" — ось і весь трек
  • Це португальська, типу бразильський фанк
  • Більше зрозумів, ніж із його попередніх хітів
  • Іспанський реп (фанк)?
  • Коли вивчив 2 слова іспанською і записав з цього реп
  • Коли вже ця ганьба закінчиться
  • Потапе, ти б ще на іспанський танець перейшов, бо реп — це вже вчорашній день.
  • Може собі дозволити, йому ж не треба борг батьківщині віддавати
  • Іспанський сором
Потап, іспанський реп
Коментарі під новим відео Потапа

